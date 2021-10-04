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Данные 1,5 млрд пользователей Facebook выставили на продажу в даркнете
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Данные 1,5 млрд пользователей Facebook выставили на продажу в даркнете

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Данные 1,5 млрд пользователей социальной сети Facebook выставили на продажу в даркнете (сегмент Всемирной сети, где осуществляются незаконные операции). Об этом стало известно в понедельник, 4 октября.

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Речь идет об именах, телефонных номерах, электронных и физических адресах пользователей.

Интернет-издание Privacy Affairs пишет, что в конце сентября пользователь одной из хакерских площадок сообщил, что у него есть доступ к базе Facebook с данными 1,5 млрд клиентов. Сейчас на фоне масштабного сбоя в работе сервисов Facebook эту базу выставили на продажу. Приобрести ее можно как частями, так и целиком. Один потенциальных покупатель сообщил, что ему предложили купить данные 1 млн аккаунтов за $5 тыс. Издание отмечает, что это крупнейший по объему «слив» данных пользователей Facebook.

Вечером 4 октября жители России, стран Западной и Восточной Европы столкнулись с проблемами в использовании Instagram, Facebook и WhatsApp.

После сбоев в работе Facebook, WhatsApp и Instagram пользователи перешли в Telegram. Однако на фоне притока пользователей в мессенджере стали недоступны функции звонков.

В Facebook прокомментировали масштабный сбой, уточнив, что над устранением работают специалисты. В компании извинились перед пользователями.

Проблемы в настоящее время возникают и у пользователей сервиса микроблогов Twitter. Также есть данные о неполадках в работе Amazon, Google и TikTok.

Эксперт назвал вероятной причиной сбоя сервисов Facebook по всему миру — неисправность в компьютерной распределенной системе для получения информации о доменах DNS (Domain Name System). Специалист указал, что переход по IP-работает, а по доменному имени — нет.

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