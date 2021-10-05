«Когда был маленьким, следил за Акинфеевым»

Возвращение «Крыльев Советов» в РПЛ — одно из самых ожидаемых событий российского футбола минувшего лета. Самарцы с большим отрывом выиграли первенство ФНЛ и завоевали путёвку в премьер-лигу. А ещё весной сотворили сенсацию в Кубке России, выбив московское «Динамо» (2:0) в четвертьфинале, грозненский «Ахмат» (0:0, по пенальти 4:1) в полуфинале и лишь в финале достойно проиграв московскому «Локомотиву» (1:3).

В межсезонье команда Игоря Осинькина почти не поменяла состав, сохранив молодой костяк и попытки играть в комбинационный футбол, что редко делают клубы из низа таблицы. Проиграв на старте три матча, «Крылья» сумели прибавить и сейчас уверенно идут в первой десятке. В последних двух турах они на равных боролись в гостях с лидером РПЛ петербургским «Зенитом», проиграв ему (1:2) лишь из-за ошибочного пенальти в их ворота, а в минувшую субботу победили на выезде идущее вторым московское «Динамо» (1:0).

После встречи на «ВТБ Арене» интервью «Известиям» дал вратарь самарцев Иван Ломаев, который объяснил секрет успеха своей команды, а также рассказал, на кого ориентируется из коллег по амплуа.

— Вас как-то удивила атакующая линия «Динамо»?

— Думаю, они нас удивили тем, что очень высоко прессинговали. Из-за это мы ошибались. И я в том числе ошибся в первом тайме. Но слава Богу, что всё закончилось хорошо. Мы победили — вся команда очень довольна этим. Идём дальше.

— У вас ближе к концу матча был нервный эпизод, когда вы попытались взять уходивший от динамовского игрока за лицевую линию мяч, не удержали его, и «Крылья» на ровном месте получили угловой у своих ворот. В результате было четыре подряд угловых в течение пары минут и очень напряжённая ситуация в штрафной.

— Я хотел сохранить мяч в поле. Думал, что он уходит от нашего игрока. Но мне потом сказали, что уходил от чужого. Не знаю, почему так получилось — не могу это объяснить. Но каждый вратарь поймёт, что бывают ошибки, которые невозможно описать. Хорошо, что «Динамо» не забило с этих угловых. Было какое-то супердавление на наши ворота, но команда справилась. Все красавцы.

— Сильно переживали из-за этой ошибки, пока шли те угловые?

— Абсолютно нет. Когда ошибаешься, надо сразу это выкидывать из головы и играть дальше.

— С чем связываете то, что «Крылья», много забивавшие в ФНЛ, после выхода в РПЛ тоже не запираются в своей штрафной даже против соперников уровня «Зенита» и «Динамо»?

— Все пацаны молодые, голодные до побед. Хотят доказать свою состоятельность — как командную, так и каждый сам хочет показать свои сильные качества. Поэтому мы не боимся никого и стараемся играть в свой футбол.

— Учитывая такую манеру игры, тренерский штаб требует от вас действовать в стиле Мануэля Нойера, выходя ближе к центру поля, контролируя мяч, разыгрывая его с защитниками?

— От меня лично главный тренер и тренер по вратарям этого не простят. Но просто получается так, что я с командой договариваюсь. И мы так играем.

— На что сейчас могут рассчитывать «Крылья»? Удержаться в РПЛ или уже посматриваете на борьбу за участие в еврокубках?

— Не знаю, посмотрим. Мы хотим каждый матч показывать хорошую игру и добиваться максимального результата, то есть брать по три очка. А время покажет, что в этом сезоне получится.

— Эта победа над «Динамо» сильно отличалась от весенней, когда вы эту команду выбили из Кубка России?

— Я думаю, плюс-минус рисунок игры был одинаковым. Мы играли на контратаках, они старались больше контролировать мяч. И что там, что здесь мы победили, сыграли на ноль. Считаю, главный тренер отлично справился со своей работой, очень хорошую подготовку к матчу провёл. За счёт этого победили.

— Весенние кубковые матчи с «Динамо», «Ахматом» и «Локомотивом» помогли лучше адаптироваться к РПЛ?

— Уверенность почувствовали. Но всё равно, первые три матча в РПЛ мы провели не на своём уровне, поэтому могли оказаться в эмоциональной яме. Слава Богу, потом всё стабилизировалось.

— Как вы отреагировали на то, что Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС признала ошибочным назначение на Артёме Дзюбе в ваши ворота пенальти, из-за которого «Крылья» проиграли «Зениту»?

— Как тут отреагировать? Очки не вернёшь — результат тоже. Идём дальше. Все ошибаются. Надеюсь, и это было не с какой-то, грубо говоря… А, не буду дальше отвечать, чтобы лишнего не наговорить (улыбается).

— Кто из игроков команд премьер-лиги, против кого вы выступали, произвёл на вас наибольшее впечатление?

— Мне Вендел очень понравился, Клаудиньо и Барриос. Вот эти игроки. Кого-то ещё выделить не могу. Может быть, другие футболисты против «Крыльев» не показали свою лучшую игру. А так, этих трёх ребят выделю.

— Есть среди вратарей кумиры? От кого больше всего взяли в плане техники?

— Нет. Просто слежу за вратарями, играющими на высшем уровне. И стараюсь у них учиться.

— За кем больше всех следите?

— Раньше, когда был маленьким, из российских вратарей очень много следил за Игорем Акинфеевым. А сейчас: Эдерсон, Тер Штеген, Облак, Нойер. Но я думаю, так все скажут.