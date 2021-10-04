ДТП во Владивостоке стало причиной обрушения железнодорожного моста

Во Владивостоке прервано движение по ж/д мосту. Причиной ЧП стала авария с грузовым автомобилем. Перевозя на прицепе трактор, большегруз задел пролет моста. Часть строения обрушилась на дорогу, пострадавших чудом удалось избежать, сообщает телеканал «Известия». Автомобильное движение на подъездах к мосту частично перекрыто.

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