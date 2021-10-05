Врач-инфекционист объяснил необходимость QR-кодов в регионах

На фоне очередного роста заболеваемости COVID-19 некоторые регионы России начинают вводить систему QR-кодов для посещения общественных мест. О том, зачем нужны такие ограничения и эффективны ли они на самом деле, «Известиям» рассказал врач-инфекционист «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Как разъяснил специалист, в QR-коде зашита информация, что человек полностью вакцинирован или переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев, то есть имеет иммунную защиту. Он может посещать общественные места, где есть повышенный риск подхватить инфекцию. Даже если человек заболеет, то в большинстве случаев перенесет болезнь легко, в амбулаторных условиях. У человека с иммунной защитой ниже риск госпитализации, смерти и осложнений, которые могут привести к инвалидности, подчеркнул врач.

«В этом истинная цель проходов куда-либо по QR-кодам: не в том, что вакцинированные и переболевшие могут ходить куда угодно, а в том, чтобы не допустить тяжелых случаев заболевания среди тех, кто не имеет иммунной защиты. Будет ситуация в эпидемиологическом плане жестче — по QR-кодам начнут пускать в торговые центры, еще жестче — в общественный транспорт, крупные продовольственные магазины. Ограничения нужны там, где есть вероятность несоблюдения социальной дистанции», — добавил он.

По словам Позднякова, введение пропускного режима — это эффективная мера, если четко понимать, какого эффекта нужно добиться. Так, если цель — предотвращение заболеваемости в целом, то введение QR-кодов не лучшее решение.

«Частично они будут эффективны и для данной цели, потому что вакцинированные и переболевшие более устойчивы к вирусу. Но основная цель QR-кодов — предотвратить тяжелые случаи заболевания, не допуская людей без иммунной защиты в места с повышенным риском. Как бы ни возмущала людей эта мера, чем больше будет таких ограничений, тем лучше для них же», — подчеркнул Поздняков.

По его мнению, QR-коды могут ввести при росте заболеваемости и потребности перепрофилировать стационары в ковидные госпитали. Так, врач напомнил, что заболеваемость в период подъема нарастает стремительно, а объемы нуждающихся в госпитализации сильно растут.

Поздняков также заметил, что вводить QR-коды формально нужно, пока не снизится уровень заболеваемости.

«При каких показателях можно говорить о снижении, единого понимания нет, каждый регион считает по-своему. Фактически ограничения нужно использовать, пока неиммунная прослойка населения не станет ничтожной (менее 15–10%)», — заключил инфекционист.

4 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала крайне напряженной ситуацию с коронавирусом в стране. По словам Поповой, в 12 регионах наблюдается рост заболеваемости, только в пяти регионах снижается количество новых случаев COVID-19.

В этот же день премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что динамика развития COVID-19 в стране вызывает серьезное беспокойство.

1 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о наблюдении плохой динамики в России с распространением коронавируса. Он призвал власти регионов реагировать и принимать необходимые меры.