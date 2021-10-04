В посольстве РФ в Кабуле рассказали о перестрелках вблизи здания

Ничего не угрожает сотрудникам посольства РФ, возле которого длятся перестрелки между представителями захватившего власть в Афганистане радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) и членами ИГ («Исламское государство», запрещенная в РФ террористическая группировка). Об этом «Известиям» 4 октября рассказал пресс-секретарь российского посольства в Афганистане Евгений Егоров.

«Сегодня в обед слышались автоматные очереди из примыкающего к комплексу посольства жилого квартала. Талибы ликвидировали пятерых игиловцев, еще трое им сдались», — указал он.

Сотрудник посольства предположил, что стрельба может быть связана с произошедшим накануне взрывом у мечети Идгах. По данным Егорова, в тот же день в ходе рейда талибов против предполагаемых преступников на севере Кабула было убито три игиловца, у одного из них сдетонировал «пояс смертника».

Пресс-секретарь посольства уточнил, что сотрудникам дипмиссии ничего не угрожает.

«Нашу безопасность обеспечивает талибское подразделение. Нами соблюдаются повышенные меры предосторожности», — добавил Егоров.

Ранее в этот день заместитель министра информации и культуры правительства Забихулла Муджахид заявил, что движение ликвидировало ячейку из пяти боевиков террористической группировки ИГ в Кабуле. По его словам, в результате «этой решающей и успешной операции» центр организации ИГ был полностью разрушен, а все находившиеся в нем члены движения ликвидированы.

Ранее, 3 октября, в мечети Идгах в Кабуле проходила церемония прощания с матерью Муджахида, в ходе которой прогремел взрыв с последовавшей перестрелкой. Предположительно, стрельба велась между талибами и боевиками запрещенной в РФ группировки «Исламское государство в Хорасане» — ответвлением ИГ. По последним данным, в результате произошедшего по меньшей мере 12 человек погибли и 32 пострадали.

До этого, 26 августа, в Кабуле прозвучало несколько взрывов. Первый — у входа в аэропорт, второй — возле гостиницы Baron, в непосредственной близости от воздушной гавани. СМИ сообщали о причастности к первому взрыву террориста-смертника из ИГ. Второй взрыв произошел в результате подрыва заминированного авто. Погибло более 200 человек.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Талибы начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.