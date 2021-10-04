Заболеваемость ОРВИ превысила эпидемический порог на 22,2% в Рязани

Эпидемический порог по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Рязани превышен на 22,2%. В регионе продолжается прививочная кампания против гриппа.

По данным Роспотребнадзора, эпидпорог в целом по Рязанской области превышен на 13%. Преимущественно болеют дети младше 14 лет. Об этом сообщает 62INFO.RU. Случаи гриппа не выявлены.

Вакцинацией против гриппа охвачено свыше 21% взрослых и 1,6% детей. Специалисты напоминают, что к гриппу восприимчивы все возрастные категории граждан. Для надежной защиты от заболевания рекомендуется пройти вакцинацию до начала эпидемического сезона.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, с начала сентября в России заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла в два раза. По данным за 30 сентября, прививки от гриппа сделаны приблизительно 13,5 млн россиян.