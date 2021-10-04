Порошенко заявил об ударе по имиджу Украины из-за «досье Пандоры»

Экс-президент Украины Петр Порошенко 4 октября заявил, что имиджу Украины нанесен удар из-за упоминания нынешнего президента страны Владимира Зеленского в публикации Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) материалов «досье Пандоры» (Pandora Papers).

Порошенко в ходе согласительного совета парламентских фракций заявил о необходимости обсуждать международные преступления высшего руководства Украины и лично главы государства.

«К сожалению, теперь под ударом оказалось государство Украина. Из-за действий президента Зеленского Украина фигурирует в мире как государство, лидер которого причастен к глобальной коррупции, отмыванию украденных в стране денег совместно со своим бизнес-партнером господином (Игорем) Коломойским», — заявил экс-президент страны.

Порошенко высказал мнение, что в стране не будут расследовать появившуюся информацию, так как правоохранительные органы имеют конфликт интересов. Это, как считает Порошенко, недопустимо.

ICIJ опубликовал 3 октября данные об офшорных счетах ряда мировых политиков и известных людей — «досье Пандоры». В частности, в тексте отмечается, что крупнейшая юридическая фирма в Соединенных Штатах Baker McKenzie помогала украинскому олигарху Игорю Коломойскому отмывать миллиарды долларов через подставные компании. Всего ему удалось таким образом отмыть $5,5 млрд.

Главный редактор этого издания Игорь Гужва предположил, что Зеленскому после данной публикации будет сложнее «продолжить линию на концентрацию власти». Он указал, что украинский лидер предстает в расследовании как предприниматель, уклоняющийся от налогов через офшоры, а также как участник «криминальных схем Коломойского по выводу средств Приватбанка».

Согласно материалам ICIJ, президент Украины и его соратники могли быть причастны к переводам $40 млн от структур, связанных с Коломойским. Вместе с тем всего в списке «досье Пандоры» фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, порядка 400 чиновников примерно из 100 стран.

4 октября пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что быстрой реакции руководства Украины на расследование журналистов, связанное с офшорными схемами, к которым мог иметь отношение президент страны, не будет.

Кроме того, в понедельник главы комитетов Верховной рады от президентской фракции «Слуга народа» покинули согласительный совет, который проводил спикер парламента Дмитрий Разумков. Об этом сообщил на брифинге в понедельник депутат «Слуги народа» Никита Потураев. Решение партией было принято из-за несогласия в Разумковым.

Причиной ухода депутатов партии стал тот факт, что Разумков обвинил комитет по нацбезопасности в подлоге. Он заявил, что ему передали на подпись сфальсифицированный текст закона про олигархов без проголосованных депутатами правок по определению статуса олигарха.

Фракция «Слуга народа» настояла на включении законопроекта в повестку дня вопреки позиции Разумкова и добилась его рассмотрения по сокращенной процедуре, чтобы не заслушивать каждую из более чем 1 тыс. поправок.

2 октября депутат фракции «Слуга народа» Алексей Устенко заявил, что партия в ходе выездного заседания в Трускавце Львовской области собрала необходимые 150 подписей для рассмотрения вопроса об отставке Дмитрия Разумкова.