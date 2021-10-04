На Украине исключили быструю реакцию Зеленского на «досье Пандоры»

Быстрой реакции руководства Украины на расследование журналистов, связанное с офшорными схемами, к которым мог иметь отношение президент страны Владимир Зеленский, не будет. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров 4 октября.

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал 3 октября данные об офшорных счетах ряда мировых политиков и известных людей — «досье Пандоры». В частности, в тексте отмечается, что крупнейшая юридическая фирма в Соединенных Штатах Baker McKenzie помогала украинскому олигарху Игорю Коломойскому отмывать миллиарды долларов через подставные компании. Всего олигарху удалось таким образом отмыть $5,5 млрд.

«Быстрой реакции не будет», — сказал Никифоров интернет-изданию «Страна.ua».

Накануне главный редактор этого издания Игорь Гужва предположил, что Зеленскому после данной публикации будет сложнее «продолжить линию на концентрацию власти». Он указал, что украинский лидер предстает в расследовании как предприниматель, уклоняющийся от налогов через офшоры, а также как участник «криминальных схем Коломойского по выводу средств Приватбанка».

Согласно материалам ICIJ, президент Украины и его соратники могли быть причастны к переводам $40 млн от структур, связанных с Коломойским. Вместе с тем всего в списке «досье Пандоры» фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, порядка 400 чиновников примерно из 100 стран.