Прямой эфир
Общество
Первый в мире «киноэкипаж» утвердили к полету на МКС
Экономика
Цена газа в Европе впервые превысила $1200 за 1 тыс. куб. м
Наука
Объявлены лауреаты Нобелевской премии в области физиологии и медицины
Мир
В Грузии заявили о нежелании передавать Саакашвили Украине
Мир
В Японии объявили состав нового правительства
Мир
Россия вышлет из страны сотрудника посольства Северной Македонии
Мир
Нижняя палата парламента Белоруссии утвердила изменения в Конституции
Мир
Стало известно о разработке США новой ядерной доктрины
Общество
Мошенники придумали схему с розыгрышем автомобилей

На Украине исключили быструю реакцию Зеленского на «досье Пандоры»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Быстрой реакции руководства Украины на расследование журналистов, связанное с офшорными схемами, к которым мог иметь отношение президент страны Владимир Зеленский, не будет. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров 4 октября.

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал 3 октября данные об офшорных счетах ряда мировых политиков и известных людей — «досье Пандоры». В частности, в тексте отмечается, что крупнейшая юридическая фирма в Соединенных Штатах Baker McKenzie помогала украинскому олигарху Игорю Коломойскому отмывать миллиарды долларов через подставные компании. Всего олигарху удалось таким образом отмыть $5,5 млрд.

Большая чистка: почему Зеленский сменил главных силовиков
В МВД прощаются с наследием Авакова, лишились должностей руководители ВСУ и СБУ

«Быстрой реакции не будет», — сказал Никифоров интернет-изданию «Страна.ua».

Накануне главный редактор этого издания Игорь Гужва предположил, что Зеленскому после данной публикации будет сложнее «продолжить линию на концентрацию власти». Он указал, что украинский лидер предстает в расследовании как предприниматель, уклоняющийся от налогов через офшоры, а также как участник «криминальных схем Коломойского по выводу средств Приватбанка».

Согласно материалам ICIJ, президент Украины и его соратники могли быть причастны к переводам $40 млн от структур, связанных с Коломойским. Вместе с тем всего в списке «досье Пандоры» фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, порядка 400 чиновников примерно из 100 стран.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021