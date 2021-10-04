На Украине спрогнозировали последствия «досье Пандоры» для Зеленского
Президенту Украины Владимиру Зеленскому будет сложнее «продолжить линию на концентрацию власти» после публикации Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) материалов «досье Пандоры» (Pandora Papers). Напечатанные сведения послужат поводом к его уходу с поста президента. Такое мнение в воскресенье, 3 октября, высказал главный редактор украинского издания «Страна.ua» Игорь Гужва.
По его мнению, для Зеленского опубликованная информация потенциально имеет серьезные последствия по нескольким причинам.
«Во-первых, обострится ситуация в украинском политикуме в целом, возрастет сопротивление и «продолжить линию на концентрацию власти президенту будет сложнее». Во-вторых, обещание продолжать публикации расследования «будет элементом шантажа, чтобы [Зеленский] делал то, что требуют», а также «подготовкой почвы под уход Зеленского с поста президента, как это и было в свое время с Порошенко», — написал Гужва о последствиях публикации материалов в Facebook.
Главред «Страны» полагает, что после демонстрации фильма «Офшор-95», подготовленного украинским изданием «Следствие.Инфо», Запад окончательно убедится в наличии связи Зеленского с украинским олигархом Игорем Коломойским и поймет, что украинский лидер продолжает покрывать Коломойского, несмотря на требования США.
«Разуверить в этом Запад Зеленский может разве что путем ареста Коломойского и всех его активов по делу Приватбанка. Но в таком случае Коломойский вывалит такой массив информации о Зе (Зеленском. — Ред.), что «досье Пандоры» про офшоры покажется невинной детской сказкой», — считает Гужва.
По его мнению, Зеленский предстает в расследовании как предприниматель, уклоняющийся от налогов через офшоры, а также как участник «криминальных схем Коломойского по выводу средств Приватбанка».
Международный консорциум журналистских расследований опубликовал 3 октября данные об офшорных счетах ряда мировых политиков и известных людей. В частности, в тексте отмечается, что крупнейшая юридическая фирма в Соединенных Штатах Baker McKenzie помогала украинскому олигарху отмывать миллиарды долларов через подставные компании. Всего олигарху удалось таким образом отмыть $5,5 млрд.
Согласно документам, президент Украины и его соратники могли быть причастны к переводам $40 млн от структур, связанных с Коломойским.
Ранее, 30 сентября, член Европейской счетной палаты Юхан Партс указал на беспрецедентный уровень распространения коррупции на Украине, сравнив данное явление с эпидемией.
По его словам, нет никаких сомнений в том, что коррупция распространена на Украине в огромных масштабах.