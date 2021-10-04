Прямой эфир
Мир
КНДР заявила о восстановлении линий коммуникации с Южной Кореей
Мир
Автор карикатур на пророка Мухаммеда погиб в ДТП в Швеции
Спорт
Россиянин Абасгаджи Магомедов стал чемпионом мира по вольной борьбе
Общество
Уфимка вернулась на родину после 30 лет рабства в Туркменистане
Мир
В Китае предсказали появление нового «вируса Х»
Наука
NASA завершило проектирование космического телескопа «Нэнси Грейс Роман»
Спорт
Гол Соболева принес «Спартаку» победу над «Ахматом»
Происшествия
Названа предварительная причина крушения вертолета в Подмосковье
Общество
На курорте «Игора» прошли ретроралли и детский турнир по хоккею

На Украине спрогнозировали последствия «досье Пандоры» для Зеленского

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президенту Украины Владимиру Зеленскому будет сложнее «продолжить линию на концентрацию власти» после публикации Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) материалов «досье Пандоры» (Pandora Papers). Напечатанные сведения послужат поводом к его уходу с поста президента. Такое мнение в воскресенье, 3 октября, высказал главный редактор украинского издания «Страна.ua» Игорь Гужва.

По его мнению, для Зеленского опубликованная информация потенциально имеет серьезные последствия по нескольким причинам.

Игра на выбивание: как Зеленский воюет с Конституционным судом
Почему глава КС пригрозил отделением от Украины «проблемных» регионов

«Во-первых, обострится ситуация в украинском политикуме в целом, возрастет сопротивление и «продолжить линию на концентрацию власти президенту будет сложнее». Во-вторых, обещание продолжать публикации расследования «будет элементом шантажа, чтобы [Зеленский] делал то, что требуют», а также «подготовкой почвы под уход Зеленского с поста президента, как это и было в свое время с Порошенко», — написал Гужва о последствиях публикации материалов в Facebook.

Главред «Страны» полагает, что после демонстрации фильма «Офшор-95», подготовленного украинским изданием «Следствие.Инфо», Запад окончательно убедится в наличии связи Зеленского с украинским олигархом Игорем Коломойским и поймет, что украинский лидер продолжает покрывать Коломойского, несмотря на требования США.

«Разуверить в этом Запад Зеленский может разве что путем ареста Коломойского и всех его активов по делу Приватбанка. Но в таком случае Коломойский вывалит такой массив информации о Зе (Зеленском. — Ред.), что «досье Пандоры» про офшоры покажется невинной детской сказкой», — считает Гужва.

По его мнению, Зеленский предстает в расследовании как предприниматель, уклоняющийся от налогов через офшоры, а также как участник «криминальных схем Коломойского по выводу средств Приватбанка».

Международный консорциум журналистских расследований опубликовал 3 октября данные об офшорных счетах ряда мировых политиков и известных людей. В частности, в тексте отмечается, что крупнейшая юридическая фирма в Соединенных Штатах Baker McKenzie помогала украинскому олигарху отмывать миллиарды долларов через подставные компании. Всего олигарху удалось таким образом отмыть $5,5 млрд.

Согласно документам, президент Украины и его соратники могли быть причастны к переводам $40 млн от структур, связанных с Коломойским.

Ранее, 30 сентября, член Европейской счетной палаты Юхан Партс указал на беспрецедентный уровень распространения коррупции на Украине, сравнив данное явление с эпидемией.

По его словам, нет никаких сомнений в том, что коррупция распространена на Украине в огромных масштабах.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021