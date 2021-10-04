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Стало известно о разработке США новой ядерной доктрины
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Стало известно о разработке США новой ядерной доктрины

Глава ОДВЗЯИ: США дали понять, что работают над новой ядерной доктриной
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США дали понять, что работают над новой ядерной доктриной. Об этом сообщил исполнительный секретарь подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд.

«В США очень важный процесс и документ в этой сфере — ядерная доктрина. Судя по всему, каждый президент пересматривает ее. Администрация США дала ясно понять, что начала этот процесс и в будущем опубликует доклад по новой ядерной доктрине», — отметил он в интервью «РИА Новости», опубликованном 4 октября.

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Флойд добавил, что с нетерпением ждет результата размышлений американской администрации относительно ядерной доктрины.

Ранее, 23 сентября, замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс объявил, что администрация Соединенных Штатов возобновляет поддержку Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и намерена работать над его вступлением в силу.

Предыдущая администрация экс-президента США Дональда Трампа в обновленной ядерной доктрине объявила об отказе добиваться ратификации и вступления ДВЗЯИ в силу и оставила за собой право, если потребуется, возобновить ядерные испытания, напомнил Дженкинс.

1 февраля глава стратегического командования ВС США Чарльз Ричард заявил, что Соединенные Штаты должны быть готовы к ядерной войне с Китаем или Россией. Ричард подчеркнул, что Пентагону необходимо воспринимать угрозу ядерного конфликта как реальную, а также разработать новые концепции сдерживания и ведения ядерной войны.

Эти высказывания вызвали недоумение у первого замглавы международного комитета Совета Федерации Владимира Джабарова. Он отметил, что действующие военные обычно не любят высказываться на эту тему, так как опасаются подобного развития событий.

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