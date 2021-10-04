«Пятерочка» и «Магнит» снизили цены в Подмосковье после предупреждения ФАС

Торговые сети «Магнит» и «Пятерочка» сообщили о снижении розничных цен на пшеничную муку, хлеб, курицу и свинину в городских округах, где они занимают доминирующее положение. Об этом рассказали «Известиям» в понедельник, 4 октября, в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.

Снижение произошло после предупреждений Московского областного УФАС России, которые были сделаны в отношении АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») и ООО «Агроторг» (сеть «Пятерочка») 23 сентября. Тогда торговым сетям говорилось о необходимости прекратить необоснованное завышение розничных цен. Предупреждения необходимо было исполнить в течение 10 дней с момента их получения.

«В настоящее время стоимость этих продуктов не превышает установленную в муниципалитетах, в которых доминирующее положение у компаний отсутствует. ФАС России продолжит проводить постоянный мониторинг и сравнительный анализ стоимости продуктов питания», — отмечается в заявлении ФАС РФ.

По данным антимонопольной службы, АО «Тандер» и ООО «Агроторг», занимая доминирующее положение в ряде городских округов региона, установили более высокие цены на продукты питания, чем в других муниципальных образованиях. В этих муниципалитетах торговые сети повысили на пшеничную муку, хлеб, курицу и свинину цены более чем на 10%, чем в других городах и районах области, в которых они не доминируют на рынке.

13 августа ФАС начала внеплановые проверки «Пятерочки», «Перекрестка», «Карусели», «Ленты» и «Магнита» с целью выявления картельного соглашения. Пока результатов проверок нет.

Президент России Владимир Путин 21 июля указал на то, что ситуация с ценами на базовые продукты питания в стране обострилась. До этого, 16 июля, в Кремле отмечали, что глава государства поручил отслеживать динамику изменения цен на розничном рынке. По результатам мониторинга применяются соответствующие меры.