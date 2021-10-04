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Во Франции более 3 тыс. служителей церкви были замешаны в педофилии

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Результаты расследования Независимой комиссии по сексуальному насилию в храмах (Ciase) показали, что во Франции более 3 тыс. служителей Католической церкви были замешаны в педофилии. Как передает France Presse 4 октября, жертвами этих преступлений стали не менее 10 тыс. несовершеннолетних.

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Независимая комиссия более 2,5 года собирала данные о насилии в отношении несовершеннолетних в церкви. Эксперты пришли к выводу, что с 1950 года среди служителей храмов, в том числе священников, могло быть от 2,9 тыс. до 3,2 тыс. педофилов.

Комиссия основывалась на церковных, судебных и полицейских архивах, а также на интервью со свидетелями.

Глава комиссии Жан-Марка Сова уточнил, что цифры, предоставленные исследованием, — это минимальная оценка. Сова рассказал, что авторы исследования попытались выяснить как число правонарушителей, так и число жертв.

В агентстве подчеркнули, что полный отчет комиссии должен быть выпущен во вторник, 5 октября. Он содержит 2,5 тыс. страниц.

Ранее, в 2020 году в Ватикане опубликовали новый свод правил о действии священнослужителей и церковного руководства при поступлении сигнала о случаях сексуального домогательства к несовершеннолетним в лоне церкви.

Руководство стало продолжением линии папы римского Франциска по борьбе с педофилией среди священников. В феврале 2019 года в Ватикане по инициативе понтифика прошла встреча высших иерархов Римско-католической церкви по вопросам защиты детей.

В октябре 2019 года СМИ сообщили, что скандалы из-за сексуальных домогательств нанесли значительный финансовый ущерб Ватикану, пожертвования которому уменьшились на €44 млн. В книге под названием «Страшный суд» журналиста Джанлуиджи Нуцци говорится, что в 2016 году пожертвования составляли более €100 млн, а в 2018-м сократились до €60 млн.

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