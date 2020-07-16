Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Выживший после покушения Фургала бизнесмен отказался комментировать его задержание
Мир
Захарова заявила об изучении Москвой ситуации с российскими СМИ в Прибалтике
Туризм
Туроператоры сообщили о двукратном росте спроса на экскурсионные туры по России
Мир
Украина задолжала ВОЗ $6,7 млн
Мир
Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной электростанции

Ватикан выпустил правила реагирования на педофилию в лоне церкви

0
Фото: REUTERS/Paul Hanna
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ватикане опубликовали новый свод правил о действии священнослужителей и церковного руководства при поступлении сигнала о случаях сексуального домогательства к несовершеннолетним в лоне церкви. Соответствующая инструкция, подготовкой которой занималась Конгрегация доктрины веры, обнародована на сайте Ватикана в четверг, 16 июля.

«Vademecum по некоторым моментам ведения дел о сексуальных злоупотреблениях клириков в отношении малолетних» состоит из девяти разделов и отвечает на вопросы о ведении процессов.

Секреты Ватикана: дело о пропавшей девушке обрастает тайнами
В загадочном исчезновении Эмануэлы Орланди фигурируют масоны, мафиози, разведка, террористы и двуличные священнослужители

К преступлениям сексуального характера относятся сексуальные отношения — с согласия или насильственные, а также «домогательства, эксгибиционизм, мастурбация, распространение порнографических материалов, склонение к подобным действиям посредством коммуникационных систем, включая чаты». Церковное руководство должно учитывать и анонимные жалобы и заявления.

В документе подчеркиваются четыре основных требования к ведению таких дел. Во-первых, это защита достоинства всех лиц, вовлеченных в процесс. Второе требование — тщательная проверка информации, полученной ординарием о предполагаемом случае злоупотреблений. Остается в силе печать таинства исповеди, но исповедник должен убедить кающегося предоставить сведения о преступлении иными путями.

Третье требование касается коммуникации — сохранения профессиональной тайны; избегания «неуместного и незаконного» распространения информации.

Четвертое — сотрудничества между церковью и государством. Если кто-то пожалуется на действия сексуального характера со стороны священника, епископы должны уведомить об этом светские власти, если это предписывает местное законодательство. Если такого пункта нет в гражданских нормативных актах, церковное руководство всё равно должно сообщать о подобных случаях «для защиты пострадавших и других несовершеннолетних от опасности повторных преступлений».

Руководство стало продолжением линии папы римского Франциска по борьбе с педофилией среди священников. В феврале 2019 года в Ватикане по инициативе понтифика прошла встреча высших иерархов Римско-католической церкви по вопросам защиты детей. На основных заседаниях, на которых зачитывались доклады на тему, присутствовал лично папа Франциск.

Всего в съезде, который по форме и содержанию был сопоставим с чрезвычайным синодом, участвовали около 200 иерархов католической церкви со всей планеты, отмечает ТАСС. Поводом для созыва стал скандал о преступлениях священников-педофилов, который охватил все католические общины и подорвал авторитет и доверие к Римско-католической церкви.

В октябре 2019 года СМИ сообщили, что сексуальные скандалы нанесли значительный финансовый ущерб Ватикану, пожертвования которому уменьшились на €44 млн. В книге под названием «Страшный суд» журналиста Джанлуиджи Нуцци говорится, что в 2016 году пожертвования составляли более €100 млн, а в 2018 сократились до €60 млн.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020