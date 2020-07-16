Ватикан выпустил правила реагирования на педофилию в лоне церкви

В Ватикане опубликовали новый свод правил о действии священнослужителей и церковного руководства при поступлении сигнала о случаях сексуального домогательства к несовершеннолетним в лоне церкви. Соответствующая инструкция, подготовкой которой занималась Конгрегация доктрины веры, обнародована на сайте Ватикана в четверг, 16 июля.

«Vademecum по некоторым моментам ведения дел о сексуальных злоупотреблениях клириков в отношении малолетних» состоит из девяти разделов и отвечает на вопросы о ведении процессов.

К преступлениям сексуального характера относятся сексуальные отношения — с согласия или насильственные, а также «домогательства, эксгибиционизм, мастурбация, распространение порнографических материалов, склонение к подобным действиям посредством коммуникационных систем, включая чаты». Церковное руководство должно учитывать и анонимные жалобы и заявления.

В документе подчеркиваются четыре основных требования к ведению таких дел. Во-первых, это защита достоинства всех лиц, вовлеченных в процесс. Второе требование — тщательная проверка информации, полученной ординарием о предполагаемом случае злоупотреблений. Остается в силе печать таинства исповеди, но исповедник должен убедить кающегося предоставить сведения о преступлении иными путями.

Третье требование касается коммуникации — сохранения профессиональной тайны; избегания «неуместного и незаконного» распространения информации.

Четвертое — сотрудничества между церковью и государством. Если кто-то пожалуется на действия сексуального характера со стороны священника, епископы должны уведомить об этом светские власти, если это предписывает местное законодательство. Если такого пункта нет в гражданских нормативных актах, церковное руководство всё равно должно сообщать о подобных случаях «для защиты пострадавших и других несовершеннолетних от опасности повторных преступлений».

Руководство стало продолжением линии папы римского Франциска по борьбе с педофилией среди священников. В феврале 2019 года в Ватикане по инициативе понтифика прошла встреча высших иерархов Римско-католической церкви по вопросам защиты детей. На основных заседаниях, на которых зачитывались доклады на тему, присутствовал лично папа Франциск.

Всего в съезде, который по форме и содержанию был сопоставим с чрезвычайным синодом, участвовали около 200 иерархов католической церкви со всей планеты, отмечает ТАСС. Поводом для созыва стал скандал о преступлениях священников-педофилов, который охватил все католические общины и подорвал авторитет и доверие к Римско-католической церкви.

В октябре 2019 года СМИ сообщили, что сексуальные скандалы нанесли значительный финансовый ущерб Ватикану, пожертвования которому уменьшились на €44 млн. В книге под названием «Страшный суд» журналиста Джанлуиджи Нуцци говорится, что в 2016 году пожертвования составляли более €100 млн, а в 2018 сократились до €60 млн.