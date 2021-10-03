Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве студенток под Оренбургом

Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве трех студенток под Оренбургом. Кадры 3 октября публикует «Урал56».

На ролике, снятом очевидцами, видно, что в задержании участвовало около десятка сотрудников полиции. Поскольку на улице стемнело, полицейским приходилось использовать фонарики.

Подозреваемого под руки отвели на обочину пустой дороги и окружили. Затем приехала патрульная машина, в нее погрузили задержанного.

3 октября была установлена личность подозреваемого в убийстве студенток. Им оказался 29-летний Александр Лазарев, ранее судимый за убийство директора одного из баров в Орске. В этот же день в МВД сообщили о задержании мужчины.

Как сообщили в Следственном комитете РФ, мужчина попал в руки правоохранителей при попытке кражи автомобиля в Орске. Отмечается, что следственными органами продолжается расследование уголовного дела.

30 сентября после тушения пожара в доме в городе Гай обнаружили тела двух убитых девушек. Во дворе дома было найдено тело третьей девушки с аналогичными травмами — колото-резаными ранами.

Старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ Радик Галимов рассказал, что убитым было 17, 18 и 19 лет, они были студентками местного медицинского колледжа и вместе снимали квартиру. Девушки были уроженками Башкирии.

СК РФ возбудил по факту преступления уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).