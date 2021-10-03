В СКР рассказали о задержании подозреваемого в убийстве девушек в Гае

В Следственном комитете РФ рассказали подробности о задержании подозреваемого в убийстве девушек в городе Гае Оренбургской области. По данным следователей, мужчина попал в руки правоохранителей при попытке кражи автомобиля в Орске.

«3 октября 2021 года установлено его (подозреваемого. — Ред.) местонахождение во время пресечения попытки неправомерного завладения им автомобилем в городе Орске. В настоящее время осуществляется его препровождение к следователю для производства следственных и процессуальных действий», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК РФ.

Отмечается, что следственными органами Следственного комитета РФ по Оренбургской области продолжается расследование уголовного дела о насильственной смерти трех девушек.

Ранее о задержании сообщал источник телеканала РЕН ТВ.

3 октября была установлена личность подозреваемого в убийстве студенток. Им оказался 29-летний Александр Лазарев, ранее судимый за убийство директора одного из баров в Орске.

30 сентября после тушения пожара в доме в городе Гай обнаружили тела двух убитых девушек. Во дворе дома было найдено тело третьей девушки с аналогичными травмами — колото-резаными ранами.

Старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ Радик Галимов рассказал, что убитым было 17, 18 и 19 лет. Они были студентками местного медицинского колледжа и вместе снимали квартиру. Сообщалось, что девушки были уроженками Башкирии.

Следственный комитет возбудил по факту преступления уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).