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Российский футболист Головин получил травму в матче за «Монако»
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Российский футболист Головин получил травму в матче за «Монако»

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Полузащитника ФК «Монако» Александра Головина заменили из-за повреждения в матче девятого тура чемпионата Франции против «Бордо» 3 октября.

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Головин на 35-й минуте отдал голевую передачу на Орельена Тчуамени, а на 48-й минуте отличился сам. На поле футболист провел 57 минут.

Встреча завершилась со счетом 3:0, еще один гол забил Виссам Бен-Йеддер (64).

Матч стал для Головина 13-м в этом сезоне, на счету россиянина три гола и три результативные передачи.

«Монако», набрав 14 очков в девяти матчах, находится на шестом месте в таблице чемпионата Франции, у «Бордо» 7 очков, клуб занимает 17-е место.

Ранее в этот день Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов пропустит тренировочный сбор национальной команды по футболу перед матчами отбора на чемпионат мира – 2022 со Словакией (Казань, 8 октября) и Словенией (Марибор, 11 октября). Ионов получил травму и не принял участие в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА.

28 сентября тренерский штаб определил состав сборной России по футболу на отборочные матчи чемпионата мира – 2022 в октябре. В состав сборной вошел Денис Глушаков («Химки»), не выступавший за национальную сборную с 2018 года. Также в состав сборной вошли игроки клубов «Уфа» Гамид Агаларов и «Крылья Советов» Антон Зиньковский. Оба футболиста были вызваны в команду впервые.

Чемпионат мира по футболу состоится в Катаре, он пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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