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Ионов не сыграет за сборную России в матчах со Словакией и Словенией
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Ионов не сыграет за сборную России в матчах со Словакией и Словенией

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Полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов пропустит тренировочный сбор национальной команды по футболу перед матчами отбора на чемпионат мира – 2022 со Словакией (Казань, 8 октября) и Словенией (Марибор, 11 октября). Об этом 3 октября сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

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32-летний футболист получил травму в расположении клуба и не принял участие в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА.

2 октября состоялся матч 10-го тура РПЛ между московским ЦСКА и «Краснодаром». Как пишет «Спорт-Экспресс», встреча, проходившая в Москве, завершилась нулевой ничьей, однако за игру мяч дважды касался руки защитника ЦСКА Игоря Дивеева. В первый раз арбитр Владимир Москалев обратился к системе видеопросмотра VAR и решил, что нарушения не было. В другом эпизоде судья не стал проверять свой вердикт.

По словам российского арбитра Игоря Федотова, такое решение можно объяснить местью арбитров «Краснодару» за жалобу на своего коллегу, судью Игоря Панина, после матча с «Сочи» (3:0) 27 сентября. Тогда руководство краснодарцев заявило, что судья якобы засуживал команду.

Ранее, 28 сентября, тренерский штаб определил состав сборной России по футболу на отборочные матчи чемпионата мира – 2022, которые пройдут в октябре. В частности, в него вошел Денис Глушаков («Химки»), не выступавший за национальную сборную с 2018 года. Кроме того, в состав сборной вошли игроки клубов «Уфа» Гамид Агаларов и «Крылья Советов» Антон Зиньковский. Оба футболиста были вызваны в команду впервые.

Чемпионат мира по футболу состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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