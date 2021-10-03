Прямой эфир
Туризм
Катар включил «Спутник V» в список разрешенных для въезда вакцин
Мир
В результате взрыва в Кабуле погибли не менее восьми человек
Общество
СК установил маршрут подозреваемого в убийстве студенток в Гае
Общество
Проценко заявил об обмане прогнозов врачей в ситуации с COVID-19
Происшествия
В ДТП с четырьмя автомобилями в Воронеже пострадали женщина с ребенком
Мир
В Грузии предъявили обвинение хозяину квартиры, где скрывался Саакашвили
Спорт
Ионов не сыграет за сборную России в матчах со Словакией и Словенией
Общество
Художник Иван Лубенников скончался на 71-м году жизни
Мир
В США рассказали о закате Европы

В ДТП с четырьмя автомобилями в Воронеже пострадали женщина с ребенком

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Женщина и 12-летний мальчик пострадали в воскресенье в Воронеже из-за столкновения четырех автомобилей.

Шашки в клетку: надо ли запрещать судимым работу в такси
Отбывших срок за тяжкие и особо тяжкие преступления предлагают ограничить в праве на работу

«Сегодня днем у дома 144б по улице Шишкова в Воронеже, по предварительным данным, 29-летний водитель «Лады Ларгус» столкнулся с Volkswagen Polo. После этого Volkswagen перевернулся и по инерции въехал в припаркованные автомобили «Джили М Гранд» и ВАЗ-2110», — отметили в пресс-службе УМВД по региону.

Отмечается, что в результате ДТП два пассажира Volkswagen — 40-летняя женщина и 12-летний мальчик — для оказания медицинской помощи доставлены в больницу.

Ранее 3 октября сообщалось о ДТП с четырьмя автомобилями в центре Южно-Сахалинска. По предварительным данным, водитель Nissan Skyline выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя машинами. В результате удара иномарки разбросало по проезжей части.

Также сообщалось о столкновении пяти автомобилей в Москве, один из которых завалился на бок.

В то же время прокуратура и Следственный комитет Хабаровского края начали проверки после произошедшего 2 октября ДТП на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре в районе поселка Иннокентьевка Нанайского района, где водитель автобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание транспорта.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021