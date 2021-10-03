В ДТП с четырьмя автомобилями в Воронеже пострадали женщина с ребенком

Женщина и 12-летний мальчик пострадали в воскресенье в Воронеже из-за столкновения четырех автомобилей.

«Сегодня днем у дома 144б по улице Шишкова в Воронеже, по предварительным данным, 29-летний водитель «Лады Ларгус» столкнулся с Volkswagen Polo. После этого Volkswagen перевернулся и по инерции въехал в припаркованные автомобили «Джили М Гранд» и ВАЗ-2110», — отметили в пресс-службе УМВД по региону.

Отмечается, что в результате ДТП два пассажира Volkswagen — 40-летняя женщина и 12-летний мальчик — для оказания медицинской помощи доставлены в больницу.

Ранее 3 октября сообщалось о ДТП с четырьмя автомобилями в центре Южно-Сахалинска. По предварительным данным, водитель Nissan Skyline выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя машинами. В результате удара иномарки разбросало по проезжей части.

Также сообщалось о столкновении пяти автомобилей в Москве, один из которых завалился на бок.

В то же время прокуратура и Следственный комитет Хабаровского края начали проверки после произошедшего 2 октября ДТП на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре в районе поселка Иннокентьевка Нанайского района, где водитель автобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание транспорта.