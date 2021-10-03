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В Южно-Сахалинске произошло массовое ДТП у ночного клуба

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В центре Южно-Сахалинска у ночного клуба Loona на улице Комсомольской 3 октября произошло ДТП с четырьмя автомобилями, сообщает телеканал ASTV.RU.

По предварительны данным, водитель Nissan Skyline выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя машинами. В результате удара иномарки разбросало по проезжей части.

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Как стало известно телеканалу, Nissan Skyline сначала задел Toyota Corolla Fielder, а та врезалась в Nissan Presage. Еще одним участником аварии стало такси.

Посетители клуба выбежали на проезжаю часть и стали помогать участникам происшествия.

В пресс-службе регионального управления МВД России каналу сообщили, что в аварии пострадали четыре человека — пассажир и водитель Nissan Presage, а также водители Nissan Skyline и Toyota Corolla Fielder.

В настоящее время ГИБДД устанавливает обстоятельства случившегося. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее в тот же день на пересечении улицы Кошкина и Каширского шоссе в Москве столкнулись пять автомобилей. Со слов очевидцев, при движении в область девушка ехала на автомобиле каршеринга на высокой скорости на красный свет. В ДТП никто не пострадал.

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