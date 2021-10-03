Прокуратура и СК начали проверку после ДТП с автобусом под Хабаровском

Прокуратура и Следственный комитет Хабаровского края начали проверки после произошедшего 2 октября ДТП на трассе Хабаровск–Комсомольск-на-Амуре в районе поселка Иннокентьевка Нанайского района, где водитель автобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание транспорта.

«Прокуратура Нанайского района проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка состоянию дорожного покрытия и соблюдению режима труда и отдыха водителя общественного транспорта. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в надзорном ведомстве.

Как сообщили 3 октября в региональном Следственном комитете (СК) по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

По информации региональной прокуратуры, в аварии в различной степени тяжести пострадали 10 пассажиров, в том числе пятилетний ребенок, у которого диагностирована черепно-мозговая травма.

Как уточняет пресс-служба правительства Хабаровского края, девять человек, включая пятилетнего ребенка, доставлены в краевую клиническую больницу № 2 в Хабаровске. Их состояние средней тяжести. Еще один, трехлетний, ребенок был отпущен домой на амбулаторное лечение.

Ранее в МВД по региону сообщали, что из 30 человек, которые находились в автобусе, 12 пострадали и обращались за помощью в медицинское учреждение села Троицкое (ЦРБ).