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На юге Москвы столкнулись пять автомобилей

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Пять автомобилей столкнулись на пересечении улицы Кошкина и Каширского шоссе в Москве 3 октября.

Со слов очевидцев, при движении в область девушка ехала на автомобиле каршеринга на высокой скорости на красный свет.

В результате столкнулись пять автомобилей, один из которых завалился на бок.

В ДТП никто не пострадал, обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее, 2 октября, в пресс-службе управления ГИБДД по Хабаровскому краю сообщили об аварии с участием автобуса, в которой пострадали 12 человек.

«Предварительно, в скорую помощь обратились 12 человек, всех увезли в ЦРБ села Троицкое», — сообщали представители ведомства.

Обстоятельства ДТП, произошедшего в селе Иннокентьевка Нанайского района, еще выясняются, на месте работаю правоохранительные органы.

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