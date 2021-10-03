На юге Москвы столкнулись пять автомобилей

Пять автомобилей столкнулись на пересечении улицы Кошкина и Каширского шоссе в Москве 3 октября.

Со слов очевидцев, при движении в область девушка ехала на автомобиле каршеринга на высокой скорости на красный свет.

В результате столкнулись пять автомобилей, один из которых завалился на бок.

В ДТП никто не пострадал, обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее, 2 октября, в пресс-службе управления ГИБДД по Хабаровскому краю сообщили об аварии с участием автобуса, в которой пострадали 12 человек.

«Предварительно, в скорую помощь обратились 12 человек, всех увезли в ЦРБ села Троицкое», — сообщали представители ведомства.

Обстоятельства ДТП, произошедшего в селе Иннокентьевка Нанайского района, еще выясняются, на месте работаю правоохранительные органы.