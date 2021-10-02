ГИБДД уточнила число пострадавших в ДТП с автобусом под Хабаровском

После аварии с автобусом в Хабаровском крае госпитализированы минимум 12 человек, заявили 2 октября в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

«Предварительно, в скорую помощь обратились 12 человек, всех увезли в ЦРБ села Троицкое», — цитирует представителя ведомства ТАСС.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщал о восьми пострадавших. По данным телеканала, ДТП произошло в селе Иннокентьевка Нанайского района.

Подробности и причины аварии устанавливаются. На месте происшествия работают правоохранительные органы.

29 сентября в Краснодаре частный пассажирский автобус съехал в кювет и застрял в наклоненном положении. Всего в транспортном средстве, следовавшем по маршруту Краснодар–Туапсе, находились 38 человек, детей среди них нет. Никто не пострадал. После возвращения автобуса в исходное положение он продолжил свой путь.