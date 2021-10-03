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В Минпросвещения заявили об отсутствии планов перевода школ на удаленку

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Российские школы не планируют массово закрывать из-за распространения коронавируса, заявил 3 октября глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

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«Мы не предполагаем закрытия школ, только в случае крайней необходимости, если объективно существует [такая] ситуация. Но какого-то закрытия или массового локдауна не предполагаем», — цитирует его ТАСС.

По данным главы ведомства, в России из-за ситуации с коронавирусом к настоящему моменту закрыты менее 0,1% школ.

«Каждый регион принимает соответствующее решение [о закрытии школ] исходя из эпидемиологической ситуации», — добавил Кравцов.

Два дня назад первый замминистра просвещения Александр Бугаев заявил, что в России нет регионов, где бы полностью была введена дистанционная форма обучения в школах. По его словам, ситуация, связанная с распространением COVID-19 в образовательных организациях, находится под контролем ведомства. Замминистра уточнил, что сохранение очной формы обучения остается одной из первостепенных задач Минпросвещения.

В тот же день в Минобрнауки РФ сообщили, что решение о переводе вузов на дистанционный формат обучения могут принимать сами образовательные организации в зависимости от ситуации. 27 сентября глава ведомства Валерий Фальков отметил, что министерство пока не планирует переводить студентов на удаленку.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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