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Во Владимире госпитализировали привезенного к администрации пациента с COVID-19

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Во Владимире госпитализировали пациента с COVID-19, привезенного к администрации из-за нехватки мест. Об этом в воскресенье, 3 октября, сообщил представитель департамента здравоохранения региона Андрей Трохин.

«Пациент госпитализирован в ковидный госпиталь городской больницы № 6 города Владимира», — заявил он ТАСС.

Как сообщил телеканал РЕН ТВ ранее в этот день, во Владимире медики скорой помощи привезли пациента с коронавирусной инфекцией к зданию администрации. В стационарах принять мужчину отказались из-за нехватки мест.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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