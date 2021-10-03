Прямой эфир
Туризм
Катар включил «Спутник V» в список разрешенных для въезда вакцин
Мир
В результате взрыва в Кабуле погибли не менее восьми человек
Общество
СК установил маршрут подозреваемого в убийстве студенток в Гае
Общество
Проценко заявил об обмане прогнозов врачей в ситуации с COVID-19
Происшествия
В ДТП с четырьмя автомобилями в Воронеже пострадали женщина с ребенком
Мир
В Грузии предъявили обвинение хозяину квартиры, где скрывался Саакашвили
Спорт
Ионов не сыграет за сборную России в матчах со Словакией и Словенией
Общество
Художник Иван Лубенников скончался на 71-м году жизни
Мир
В США рассказали о закате Европы
Сюжет:

Пациента с COVID-19 во Владимире привезли к администрации из-за нехватки мест

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во Владимире медики скорой помощи привезли пациента с коронавирусной инфекцией к зданию администрации, передает телеканал РЕН ТВ 3 октября.

С новым заходом: регионы возвращают ограничения из-за COVID-19
Почему в некоторых субъектах стало расти число «тяжелых» пациентов

По его данным, в стационарах принять мужчину отказались из-за нехватки мест.

«Наш старший врач очень нам помогает, он тоже в смятении, что нечего делать, некуда везти пациента. Реанимационных мест с кислородом и без кислорода нет вообще нигде, то есть ситуация сейчас на самом деле даже хуже, чем летом», — рассказали медработники.

В связи с этим они предприняли попытку привлечь внимание прессы и общественности к проблеме.

«Мы сейчас стоим с пациентом с восьми вечера, время — первый час ночи, второй уже. Мест также нет. Просто <...> добавляем кислорода и гормонов подкалываем, чтобы сдержать сатурацию, чтобы она просто не рухнула до нулей. Хотим привлечь общественность и телевидение, чтобы что-то хотя бы сделали общими силами, нашли места», — объяснили на скорой.

В июне во Владимирской области произошел подобный случай. Пациента с тяжелой формой COVID-19 не смогли разместить в больнице из-за нехватки мест, поэтому медики отвезли его к зданию областной администрации «на прием» к губернатору региона Владимиру Сипягину. Медики пошли на этот шаг, потому что реанимационного больного было некуда положить.

На текущий момент, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в России наблюдается плохая динамика с распространением коронавируса. При этом представитель Кремля отметил, что власти страны считают рост заболеваемости COVID-19 поводом для очередной мобилизации, но введение мер на федеральном уровне пока не планируется. Песков указал, что каждый регион в зависимости от ситуации на местах самостоятельно принимает необходимые меры.

В свою очередь премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается напряженной. По его словам, число госпитализаций выросло на 25%. Кроме того, он сообщил, что правительство выделит на закупку бесплатных медикаментов для регионов более 5 млрд рублей.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021