Пациента с COVID-19 во Владимире привезли к администрации из-за нехватки мест

Во Владимире медики скорой помощи привезли пациента с коронавирусной инфекцией к зданию администрации, передает телеканал РЕН ТВ 3 октября.

По его данным, в стационарах принять мужчину отказались из-за нехватки мест.

«Наш старший врач очень нам помогает, он тоже в смятении, что нечего делать, некуда везти пациента. Реанимационных мест с кислородом и без кислорода нет вообще нигде, то есть ситуация сейчас на самом деле даже хуже, чем летом», — рассказали медработники.

В связи с этим они предприняли попытку привлечь внимание прессы и общественности к проблеме.

«Мы сейчас стоим с пациентом с восьми вечера, время — первый час ночи, второй уже. Мест также нет. Просто <...> добавляем кислорода и гормонов подкалываем, чтобы сдержать сатурацию, чтобы она просто не рухнула до нулей. Хотим привлечь общественность и телевидение, чтобы что-то хотя бы сделали общими силами, нашли места», — объяснили на скорой.

В июне во Владимирской области произошел подобный случай. Пациента с тяжелой формой COVID-19 не смогли разместить в больнице из-за нехватки мест, поэтому медики отвезли его к зданию областной администрации «на прием» к губернатору региона Владимиру Сипягину. Медики пошли на этот шаг, потому что реанимационного больного было некуда положить.

На текущий момент, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в России наблюдается плохая динамика с распространением коронавируса. При этом представитель Кремля отметил, что власти страны считают рост заболеваемости COVID-19 поводом для очередной мобилизации, но введение мер на федеральном уровне пока не планируется. Песков указал, что каждый регион в зависимости от ситуации на местах самостоятельно принимает необходимые меры.

В свою очередь премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается напряженной. По его словам, число госпитализаций выросло на 25%. Кроме того, он сообщил, что правительство выделит на закупку бесплатных медикаментов для регионов более 5 млрд рублей.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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