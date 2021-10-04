Лобовая атака: Эквадор охватили тюремные войны

В тюрьме эквадорского города Гуаякиль снова обострилась обстановка — полицейские, проводившие рейд при поддержке бронетехники, попали под обстрел. Ранее глава государства объявил чрезвычайное положение во всех тюрьмах страны — после того как в результате драки между членами двух банд в пенитенциарном учреждении Гуаякиля погибли 118 человек, шестеро из них были обезглавлены. Кадры с места событий — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Santiago Arcos
С началом столкновений над зданием тюрьмы появились вертолеты
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Фото: REUTERS/Santiago Arcos
Во время подавления беспорядков у стен тюрьмы собрались обеспокоенные родственники заключенных
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Фото: REUTERS/Vicente Gaibor del Pino
Масштабным беспорядкам предшествовал конфликт между бандами «Лос-Лобос«, «Лос-Лагартос», «Лос-Чонерос», которые связаны с крупными наркокартелями. Столкновения между группировками начались после убийства Хорхе Луиса Замбрано, лидера «Лос-Чонерос» — одной из крупнейших и старейших преступных групп в стране. После этого организация распалась на мелкие банды, которые начали нападать на своих бывших боссов. 28 сентября заключенные из одного тюремного блока проникли в другой и напали на находившихся там людей. В ходе столкновений с применением гранат и огнестрельного оружия погибли 118 человек, 79 были ранены
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Фото: REUTERS/Santiago Arcos
Родственники погибших пришли к зданию морга на опознание
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Фото: REUTERS/Santiago Arcos
Полицейским пришлось дежурить у гробов и во время похоронных церемоний
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Фото: REUTERS/Vicente Gaibor del Pino
В минувшие выходные в тюрьме снова началась стрельба
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Фото: REUTERS/Vicente Gaibor del Pino
На территорию тюрьмы прибыл отряд полицейского спецназа с бронетехникой. Силовиков обстреляли, ранения получили и четверо заключенных
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Фото: REUTERS/Vicente Gaibor del Pino
Родственники заключенных умоляют охранников дать хоть какую-нибудь информацию о происходящем
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Фото: REUTERS/Vicente Gaibor del Pino
Женщина, проведшая несколько дней у стен тюрьмы в попытках выяснить судьбу близкого человека, потеряла сознание
Близкие погибших привезли гробы к зданию тюрьмы и ждут выдачи тел
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Фото: REUTERS/Vicente Gaibor del Pino
3 октября стало известно, что полиции удалось погасить новый конфликт и сохранить контроль над тюрьмой. В ходе рейда у заключенных изъяли винтовки, пистолеты, боеприпасы и мобильные телефоны
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Фото: REUTERS/Vicente Gaibor del Pino
У стен тюрьмы были задержаны предполагаемые члены банды, которые намеревались передать заключенным оружие и защитное обмундирование. Тюрьма Гуаякиля стала ареной главных сражений между группировками, так как в этом городе находится главный порт Эквадора, ставший в последнее время важным перевалочным пунктом для наркотрафика из Латинской Америки. Уровень насилия в тюрьмах страны в этом году значительно вырос — 237 убитых по сравнению со 103 жертвами в 2020-м. В феврале в результате беспорядков в трех тюрьмах страны погибли 79 заключенных, в июле в тюрьме Гуаякиля убиты 22 человека
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