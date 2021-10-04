Лобовая атака: Эквадор охватили тюремные войны

Масштабным беспорядкам предшествовал конфликт между бандами «Лос-Лобос«, «Лос-Лагартос», «Лос-Чонерос», которые связаны с крупными наркокартелями. Столкновения между группировками начались после убийства Хорхе Луиса Замбрано, лидера «Лос-Чонерос» — одной из крупнейших и старейших преступных групп в стране. После этого организация распалась на мелкие банды, которые начали нападать на своих бывших боссов. 28 сентября заключенные из одного тюремного блока проникли в другой и напали на находившихся там людей. В ходе столкновений с применением гранат и огнестрельного оружия погибли 118 человек, 79 были ранены