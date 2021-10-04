Прямой эфир
Мир
КНДР заявила о восстановлении линий коммуникации с Южной Кореей
Мир
Автор карикатур на пророка Мухаммеда погиб в ДТП в Швеции
Спорт
Россиянин Абасгаджи Магомедов стал чемпионом мира по вольной борьбе
Общество
Уфимка вернулась на родину после 30 лет рабства в Туркменистане
Мир
В Китае предсказали появление нового «вируса Х»
Наука
NASA завершило проектирование космического телескопа «Нэнси Грейс Роман»
Спорт
Гол Соболева принес «Спартаку» победу над «Ахматом»
Происшествия
Названа предварительная причина крушения вертолета в Подмосковье
Общество
На курорте «Игора» прошли ретроралли и детский турнир по хоккею

Лобовая атака: Эквадор охватили тюремные войны

В ходе столкновения банд за один день погибло более сотни человек, десятки ранены
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Эквадор
Фото: REUTERS/Vicente Gaibor del Pino
В тюрьме эквадорского города Гуаякиль снова обострилась обстановка — полицейские, проводившие рейд при поддержке бронетехники, попали под обстрел. Ранее глава государства объявил чрезвычайное положение во всех тюрьмах страны — после того как в результате драки между членами двух банд в пенитенциарном учреждении Гуаякиля погибли 118 человек, шестеро из них были обезглавлены. Кадры с места событий — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Фото: REUTERS/Santiago Arcos
С началом столкновений над зданием тюрьмы появились вертолеты
На весь экран
Фото: REUTERS/Santiago Arcos
Во время подавления беспорядков у стен тюрьмы собрались обеспокоенные родственники заключенных
На весь экран
Фото: REUTERS/Vicente Gaibor del Pino
Масштабным беспорядкам предшествовал конфликт между бандами «Лос-Лобос«, «Лос-Лагартос», «Лос-Чонерос», которые связаны с крупными наркокартелями. Столкновения между группировками начались после убийства Хорхе Луиса Замбрано, лидера «Лос-Чонерос» — одной из крупнейших и старейших преступных групп в стране. После этого организация распалась на мелкие банды, которые начали нападать на своих бывших боссов. 28 сентября заключенные из одного тюремного блока проникли в другой и напали на находившихся там людей. В ходе столкновений с применением гранат и огнестрельного оружия погибли 118 человек, 79 были ранены
На весь экран
Фото: REUTERS/Santiago Arcos
Родственники погибших пришли к зданию морга на опознание
На весь экран
Фото: REUTERS/Santiago Arcos
Полицейским пришлось дежурить у гробов и во время похоронных церемоний
На весь экран
Фото: REUTERS/Vicente Gaibor del Pino
В минувшие выходные в тюрьме снова началась стрельба
На весь экран
Фото: REUTERS/Vicente Gaibor del Pino
На территорию тюрьмы прибыл отряд полицейского спецназа с бронетехникой. Силовиков обстреляли, ранения получили и четверо заключенных
На весь экран
Фото: REUTERS/Vicente Gaibor del Pino
Родственники заключенных умоляют охранников дать хоть какую-нибудь информацию о происходящем
На весь экран
Фото: REUTERS/Vicente Gaibor del Pino
Женщина, проведшая несколько дней у стен тюрьмы в попытках выяснить судьбу близкого человека, потеряла сознание
На весь экран
Фото: Getty Images/Agencia Press South/Gerardo Menoscal
Близкие погибших привезли гробы к зданию тюрьмы и ждут выдачи тел
На весь экран
Фото: REUTERS/Vicente Gaibor del Pino
3 октября стало известно, что полиции удалось погасить новый конфликт и сохранить контроль над тюрьмой. В ходе рейда у заключенных изъяли винтовки, пистолеты, боеприпасы и мобильные телефоны
На весь экран
Фото: REUTERS/Vicente Gaibor del Pino
У стен тюрьмы были задержаны предполагаемые члены банды, которые намеревались передать заключенным оружие и защитное обмундирование. Тюрьма Гуаякиля стала ареной главных сражений между группировками, так как в этом городе находится главный порт Эквадора, ставший в последнее время важным перевалочным пунктом для наркотрафика из Латинской Америки. Уровень насилия в тюрьмах страны в этом году значительно вырос — 237 убитых по сравнению со 103 жертвами в 2020-м. В феврале в результате беспорядков в трех тюрьмах страны погибли 79 заключенных, в июле в тюрьме Гуаякиля убиты 22 человека
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021