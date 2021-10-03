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В Москве побит второй подряд рекорд атмосферного давления

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В Москве установлен второй подряд суточный рекорд по уровню атмосферного давления. Об этом в воскресенье, 3 октября, сообщили в «Метеоновости».

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«Ровно в полночь его значение составляло 1016,1 гПа (762,1 мм рт. ст.), что выше экстремума 1988 года, который до сих пор удерживал статус чемпиона на уровне 1015,6 гПа (761,3 мм рт. ст.)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение дня атмосферное давление продолжит расти благодаря господству антициклона. Так, в 10 часов 3 октября его значение уже достигло 762,5 мм рт. ст.

Первый суточный рекорд по уровню атмосферного давления был установлен в Москве днем ранее. Так, в 9 часов утра 2 октября столбик барометра поднялся до отметки 762,8 мм рт. ст., что на 2 мм выше, чем было в этот день в 1975 году.

Как прогнозируют синоптики, в следующие три дня атмосферное давление продолжит расти.

В тот же день синоптики предупредили жителей Москвы о «барической горе». Они отметили, что в начале недели атмосферное давление достигнет максимума. В понедельник и вторник оно составит 768 мм ртутного столба, что на 20–22 единицы выше нормы. Как пояснили специалисты, такое атмосферное давление можно проиллюстрировать погружением в шахту на глубину 220 м.

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