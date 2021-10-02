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Атмосферное давление побило 46-летний рекорд в Москве

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В Москве установлен новый суточный рекорд по уровню атмосферного давления, рассказали специалисты центра погоды «Фобос».

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«В 9 часов утра столбик барометра поднялся до отметки 762,8 мм ртутного столба, что на 2 мм выше, чем было в этот день в 1975 году», — указано в сообщении.

Как прогнозируют синоптики, в следующие три дня атмосферное давление продолжит расти. Так, в понедельник и вторник показания барометров будут выше нормы на 20–22 единицы. Как отмечают эксперты, такие показатели сопоставимы с погружением в шахту на глубину около 220 м.

Метеорологи прогнозируют, что в предстоящие дни показатели атмосферного давления побьют пять суточных рекордов. Снижаться показатели барометров начнут в среду, 6 октября.

Ранее, 1 октября, главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что в Москву на следующей неделе может вернуться солнечная погода. Она отметила, что температура существенно не изменится, однако ее восприятие будет другим.

30 сентября ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал жителям столицы «марсианский» октябрь, поскольку дефицит осадков в первой половине месяца может достигнуть 60%. Он рассказал, что первая часть месяца будет на 1–2 градуса теплее положенного. Из-за дефицита осадков и пониженной влажности в воздухе будет ощущаться постоянное присутствие пыли, что является характерной особенностью атмосферы Марса, указал Тишковец.

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