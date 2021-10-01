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Москвичам пообещали возвращение солнца на следующей неделе

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В Москву на следующей неделе может вернуться солнечная погода, рассказала в пятницу, 1 октября, главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

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«Есть надежда на то, что в начале следующей недели может солнышко появиться — в прогнозе уже обозначена переменная облачность, а не облачно с прояснениями, как сейчас», — приводит ее слова ТАСС.

При этом синоптик предупредила, что температура в столице существенно не изменится, однако ее восприятие жителями уже будет другим.

Согласно данным Гидрометцентра, до конца текущей недели столбики термометров будут показывать от +10 до +12 градусов.

При этом в начале следующей недели ожидается температура в диапазоне +9... +14 градусов. В среду, 6 октября, воздух в городе может прогреться до +16 градусов.

30 сентября научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что солнечная погода вернется в столичный регион в ближайшие выходные и первую рабочую неделю октября.

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