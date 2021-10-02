Синоптики предупредили москвичей о «барической горе»

Синоптики предупредили жителей Москвы о рекордно высоком атмосферном давлении в начале следующей недели. Об этом 2 октября сообщает центр погоды «Фобос».

Отмечается, что уже утром 2 октября в столице был обновлен суточный рекорд атмосферного давления. В 9:00 мск на метеостанции ВДНХ столбик барометра поднялся до отметки 762,8 мм рт. ст. — это на 2 мм выше, чем в 1975 году.

В начале новой недели атмосферное давление снова достигнет максимума. В понедельник и вторник оно составит 768 мм рт. ст., что на 20–22 единицы выше нормы. Как пояснили специалисты, такое атмосферное давление можно проиллюстрировать погружением в шахту на глубину 220 м.

Постепенное ослабление антициклона и, как следствие, понижение атмосферного давления начнется со среды, 6 октября.

Ранее, 1 октября, главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что в Москву на следующей неделе может вернуться солнечная погода. Она отметила, что температура существенно не изменится, однако ее восприятие будет другим.

30 сентября ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал жителям столицы «марсианский» октябрь, поскольку дефицит осадков в первой половине месяца может достигнуть 60%. Он рассказал, что первая часть месяца будет на 1–2 градуса теплее положенного. Из-за дефицита осадков и пониженной влажности в воздухе будет ощущаться постоянное присутствие пыли, что является характерной особенностью атмосферы Марса, указал Тишковец.