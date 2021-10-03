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В Крыму назвали чушью план Киева вернуть полуостров к 2030 году

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Обещание Киева вернуть Крым к 2030 году является очередным обманом. Такое мнение в воскресенье, 3 октября, высказал сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.

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«Жалко тот народ, где такие «слуги». Очередной обман и обворовывание готовят на Украине депутаты от правящей партии. Что за чушь они несут? Какие вещества они там употребляют? Крым был, есть и всегда будет российским. Все, точка. И абсолютно все это понимают, а подобная полемика украинских властей — это игра на публику. Во внутренней политике все плохо, во внешней еще хуже, вот и ищут «перемоги» там, где априори их быть не может», — сказал он «РИА Новости».

Он отметил, что к 2030 году Украины как государства не будет, и она «развалится, как Югославия в свое время».

«А эта риторика просто часть стратегии краха, которая называется очень просто — «Дайте денег», — заключил Чегринец.

Ранее, 1 октября, в правящей на Украине партии «Слуга народа» президента Владимира Зеленского анонсировали возвращение Крыма и территории самопровозглашенных республик Донбасса под контроль Киева к 2030 году.

29 сентября правительство Украины утвердило стратегию «деоккупации Крыма». По словам премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, Киев в этом вопросе взаимодействует со странами-партнерами и международными организациями, для того чтобы тема Крыма оставалась на повестке дня.

23 августа украинский посол в Германии Александр Мельник сказал, что Россия по собственной воле вернет Крым Украине. Вместе с тем он отметил, что процесс может затянуться и длиться несколько лет.

Ранее, 3 августа, Зеленский назвал возвращение Крыма Украине вопросом времени. Он также добавил, что украинцы ценят Крым больше, нежели россияне.

Отношения России и Украины осложнились после того, как в 2014 году на Украине произошел госпереворот. Киев начал военную операцию против Донбасса, жители которого не согласились с итогами смены власти, а власти Крыма приняли решение о проведении референдума о воссоединении с Россией. В результате референдума 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение полуострова в состав РФ.

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