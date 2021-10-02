Партия Зеленского анонсировала год возвращения Крыма в состав Украины

В правящей на Украине партии «Слуга народа» президента Владимира Зеленского назвали год возвращения Крыма и территории самопровозглашенных республик Донбасса под контроль Киева.

Как сообщила 1 октября на своей странице в Facebook заместитель председателя комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая, это произойдет в 2030 году.

Парламентарий опубликовала фото презентации партии, посвященной целям по трансформации Украины к 2030 году.

«В 2030 году Украина возобновила свои суверенные границы и стала развитой экономикой», — говорится на одном из слайдов.

Ранее, 29 сентября, правительство Украины утвердило стратегию «деоккупации Крыма». По словам премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, Киев в этом вопросе взаимодействует со странами-партнерами и международными организациями, для того чтобы тема Крыма оставалась на повестке дня.

23 августа украинский посол в Германии Александр Мельник сказал, что Россия по собственной воле вернет Крым Украине. Вместе с тем он отметил, что процесс может затянуться и длиться несколько лет.

Ранее, 3 августа, Зеленский назвал возвращение Крыма Украине вопросом времени. Он также добавил, что украинцы ценят Крым больше, нежели россияне.

Отношения России и Украины осложнились после того, как в 2014 году на Украине произошел госпереворот. Киев начал военную операцию против Донбасса, жители которого не согласились с итогами смены власти, а власти Крыма приняли решение о проведении референдума о воссоединении с Россией. В результате референдума 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение полуострова в состав РФ.