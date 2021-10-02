Прямой эфир
Общество
Атмосферное давление побило 46-летний рекорд в Москве
Мир
Экзитпол показал лидерство «Грузинской мечты» на выборах в парламент
Мир
Эксперт предрек одобрение «Спутника V» ВОЗ в течение двух месяцев
Мир
Британцы раскритиковали реакцию Европы на рост цен на газ
Мир
США зимой разместят в Европе эскадрилью из 27 истребителей F-35A
Общество
Задержаны подозреваемые в убийстве супругов в Подмосковье
Общество
Власти Москвы предупредили о мошенничестве при привязке QR-кодов к карте
Мир
Трамп раскрыл название вакцины от коронавируса, которой он привился
Мир
В Испании заявили о счастье россиян из-за цен на ЖКХ
Сюжет:

Партия Зеленского анонсировала год возвращения Крыма в состав Украины

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В правящей на Украине партии «Слуга народа» президента Владимира Зеленского назвали год возвращения Крыма и территории самопровозглашенных республик Донбасса под контроль Киева.

Как сообщила 1 октября на своей странице в Facebook заместитель председателя комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая, это произойдет в 2030 году.

Парламентарий опубликовала фото презентации партии, посвященной целям по трансформации Украины к 2030 году.

«В 2030 году Украина возобновила свои суверенные границы и стала развитой экономикой», — говорится на одном из слайдов.

Ранее, 29 сентября, правительство Украины утвердило стратегию «деоккупации Крыма». По словам премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, Киев в этом вопросе взаимодействует со странами-партнерами и международными организациями, для того чтобы тема Крыма оставалась на повестке дня.

Разговор без штаммов: как в Крыму прошла шестая годовщина воссоединения с РФ
Владимир Путин рассказал жителям полуострова о поправках в Конституцию и призвал не верить фейкам

23 августа украинский посол в Германии Александр Мельник сказал, что Россия по собственной воле вернет Крым Украине. Вместе с тем он отметил, что процесс может затянуться и длиться несколько лет.

Ранее, 3 августа, Зеленский назвал возвращение Крыма Украине вопросом времени. Он также добавил, что украинцы ценят Крым больше, нежели россияне.

Отношения России и Украины осложнились после того, как в 2014 году на Украине произошел госпереворот. Киев начал военную операцию против Донбасса, жители которого не согласились с итогами смены власти, а власти Крыма приняли решение о проведении референдума о воссоединении с Россией. В результате референдума 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение полуострова в состав РФ.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021