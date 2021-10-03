Прямой эфир
Общество
Муж Раковой захотел внести залог за арестованных топ-менеджеров Сбербанка
Общество
Синоптик предупредил о погодных аномалиях в европейской части России
Общество
На юге Москвы столкнулись пять автомобилей
Мир
Зеленский рассказал о «наглой» международной политике Украины
Культура
Бывшая солистка «Тату» Катина объявила о воссоединении группы
Мир
Во Франции прошли протесты против COVID-пропусков
Мир
Байден назвал напоминанием о вакцинации данные о 700 тыс. умерших от COVID
Общество
ГИБДД уточнила число пострадавших в ДТП с автобусом под Хабаровском
Общество
Мутации COVID-19 направлены на быстрое заражение людей по воздуху

NYT узнала о кадровом кризисе в Госдепе из-за «Северного потока — 2»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Госдеп столкнулся с нехваткой кадров из-за того, что американский сенатор-республиканец Тед Круз задерживает утверждение 59 дипломатов, пытаясь таким образом заставить Вашингтон ввести новые санкции против газопровода «Северный поток – 2». Об этом 2 октября сообщает The New York Times.

Сделке время: в чем суть соглашения Германии и США по СП-2
И почему Вашингтон отказался от давления на проект

«Отчаянная борьба, которую развернул сенатор Тед Круз, республиканец от Техаса, по поводу российского газопровода [СП-2], создала ситуацию, которую чиновники [администрации президента США Джо] Байдена называют кадровым кризисом», — говорится в статье.

Как пишет газета, демократы называют действия Круза «беспрецедентным примером подрыва политических норм Вашингтона». Кроме того, они считают, что сенатор ставит под угрозу национальную безопасность страны.

Отмечается, что Круз не может блокировать утверждение кандидатур администрации президента на дипломатические посты, однако пользуется возможностью максимально замедлить этот процесс.

Круз не раз обвинял действующего главу Белого дома в «слабости» по отношению к России.

При этом 24 сентября конгресс Соединенных Штатов одобрил инициативу о введении ограничений в отношении российского газопровода «Северный поток — 2» в рамках оборонного бюджета на 2022 год. Ограничения предусматривают заморозку активов на территории США, запрет для американских граждан и компаний вести бизнес с фигурантами списка, запрет въезда в страну, отказ в выдаче виз и аннулирование действующих.

11 августа сообщалось, что сенаторы от Республиканской партии Тед Круз и Майк Ли заблокировали утверждение 30 кандидатов на должности в Госдепартаменте, выразив таким образом протест против отсутствия санкций от американской администрации в отношении проекта «Северный поток — 2».

В июле Круз заявил, что благодаря «подарку от Байдена» Россия будет получать от газопровода СП-2 миллиарды долларов. Так он прокомментировал достигнутые ФРГ и США договоренности по газопроводу, согласно которым Вашингтон решил не вводить новые ограничения против проекта.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Газопровод построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны Евросоюза (ЕС) в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021