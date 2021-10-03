NYT узнала о кадровом кризисе в Госдепе из-за «Северного потока — 2»

Госдеп столкнулся с нехваткой кадров из-за того, что американский сенатор-республиканец Тед Круз задерживает утверждение 59 дипломатов, пытаясь таким образом заставить Вашингтон ввести новые санкции против газопровода «Северный поток – 2». Об этом 2 октября сообщает The New York Times.

«Отчаянная борьба, которую развернул сенатор Тед Круз, республиканец от Техаса, по поводу российского газопровода [СП-2], создала ситуацию, которую чиновники [администрации президента США Джо] Байдена называют кадровым кризисом», — говорится в статье.

Как пишет газета, демократы называют действия Круза «беспрецедентным примером подрыва политических норм Вашингтона». Кроме того, они считают, что сенатор ставит под угрозу национальную безопасность страны.

Отмечается, что Круз не может блокировать утверждение кандидатур администрации президента на дипломатические посты, однако пользуется возможностью максимально замедлить этот процесс.

Круз не раз обвинял действующего главу Белого дома в «слабости» по отношению к России.

При этом 24 сентября конгресс Соединенных Штатов одобрил инициативу о введении ограничений в отношении российского газопровода «Северный поток — 2» в рамках оборонного бюджета на 2022 год. Ограничения предусматривают заморозку активов на территории США, запрет для американских граждан и компаний вести бизнес с фигурантами списка, запрет въезда в страну, отказ в выдаче виз и аннулирование действующих.

11 августа сообщалось, что сенаторы от Республиканской партии Тед Круз и Майк Ли заблокировали утверждение 30 кандидатов на должности в Госдепартаменте, выразив таким образом протест против отсутствия санкций от американской администрации в отношении проекта «Северный поток — 2».

В июле Круз заявил, что благодаря «подарку от Байдена» Россия будет получать от газопровода СП-2 миллиарды долларов. Так он прокомментировал достигнутые ФРГ и США договоренности по газопроводу, согласно которым Вашингтон решил не вводить новые ограничения против проекта.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Газопровод построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны Евросоюза (ЕС) в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.