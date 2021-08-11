Республиканцы заблокировали утверждение кандидатур в Госдеп из-за СП-2

Сенаторы от Республиканской партии Тед Круз и Майк Ли заблокировали утверждение 30 кандидатов на должности в Госдепартаменте, выразив таким образом протест против отсутствия санкций от американской администрации в отношении проекта «Северный поток – 2». Об этом 11 августа сообщает газета The Hill.

«Все сенаторы в этой палате точно знают, почему эти кандидаты не продвинулись вперед, и причина в том, что администрация Байдена в настоящее время открыто игнорирует конгресс США», — заявил Круз на заседании.

Как отмечается в материале, сенатор выступает за то, чтобы администрация президента США Джо Байдена наложила санкции, предусмотренные конгрессом, на трубопровод «Северный поток – 2». Сенатор заявил, что снимет блокировку и позволит утверждать кандидатуры, если санкции в отношении трубопровода будут приняты.

Круз ранее неоднократно критиковал администрацию США за отказ от санкций против СП-2 и обвинял Байдена в «капитуляции» перед Россией.

10 августа строительство морского участка первой нитки газопровода было завершено. На сайте компании — оператора проекта Nord-Stream 2 отмечается, что с 11 августа начнутся пусконаладочные работы по заполнению трубопровода газом.

Ранее, 22 июля, Круз заявил, что с запуском газопровода благодаря «подарку от Байдена» Россия будет получать миллиарды долларов. Так он прокомментировал достигнутые ФРГ и США договоренности по «Северному потоку – 2», согласно которым Вашингтон решил не вводить новые ограничения против проекта. Ряд демократов также раскритиковали решение Байдена. Сенатор Тим Кейн сказал, что его не устраивает соглашение ни с точки зрения политики в отношении России, ни с точки зрения изменения климата, а демократ Джинн Шахин заявила, что скептически относится к договоренностям.

Согласно документу, Берлин примет меры по поддержке европейского энергорынка. Кроме того, Германия обязана принимать меры вплоть до санкций в отношении России, если она будет ограничивать поставки энергоносителей; выделит €200 млн на поддержку энергосектора Украины и организует фонд размером в $1 млрд, который обеспечит энергобезопасность Киева; поддержит требование США продлить соглашение о транзите российского газа через Украину, истекающее в 2024 году. Еще в мае президент США Джо Байден заявлял о непродуктивности введения санкций для дипломатических отношений с Европой на этапе завершения газопровода.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. Последняя опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.