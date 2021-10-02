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Мутации COVID-19 направлены на быстрое заражение людей по воздуху
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Мутации COVID-19 направлены на быстрое заражение людей по воздуху

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Коронавирус мутирует, чтобы быстро и эффективно заражать людей по воздуху. Это показало исследование Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США, пишет 1 октября The New York Times.

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Ученые провели сравнительный анализ «Альфа» и «Дельта» с появившимися в более ранний период штаммами и выяснили, что вирус способен эволюционировать для лучшей передачи воздушно-капельным путем. Инфицированные «Альфой» люди способны выделять в 43 раза больше респираторных капель, чем носители изначальных штаммов.

«Это действительно указывает на то, что вирус развивается и становится более эффективным при передаче по воздуху. Не удивлюсь, если с «Дельтой» этот фактор будет еще выше», — говорит эксперт по вирусам из Технологического института Вирджинии Линси Марр.

По словам специалистов, капли, через которые передается вирус, оседают в легких и становятся опасными для здоровья.

«Новые исследования принципиально не меняют эту точку зрения. Но результаты указывают на необходимость в более качественных масках в некоторых случаях и указывают на то, что вирус меняется таким образом, что становится более опасным», — пишет автор статьи.

«Дельта», появившийся впервые в Индии, является самым опасным штаммом. У него самый короткий инкубационный период. Об этом 1 октября рассказал гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

«Заразность штамма «Дельта» очень высокая. В сравнении с уханьским штаммом есть огромный скачок заразности. Думаю, что на довольно длительный срок в России будут доминировать именно «потомки» линии коронавируса «Дельта». Естественно, возможно образование новой линии, но это тоже будут потомки линии «Дельта». Пока я не вижу, кто может выиграть у них в эволюционной гонке», — заявил эксперт.

В России 97% случаев заражения коронавирусом приходится на штамм «Дельта». Такие данные за сентябрь озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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