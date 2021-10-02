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Замглавы МИД РФ оценил возможность признания вакцины «Спутник V» в ЕС

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Министерство иностранных дел России рассчитывает, что при рассмотрении вопроса признания российских вакцин в Евросоюзе возобладает не политика, а экономические доводы и желание облегчить жизнь европейцев. Об этом 2 октября журналистам заявил замглавы ведомства Александр Грушко.

«Нет никаких доказательств, что вакцины от COVID-19 вызывают бесплодие»
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«Она (российская вакцина. — Ред.) будет признана, процесс идет непросто, но он не прекращался. Мы исходим из того, что в конце концов возобладают не политические соображения, а конкуренция, необходимость объединения усилий в борьбе с этим заболеванием. Самое главное — облегчение жизни людей, которым необходимо пересекать границы, работать, и в этом смысле рассчитываем, что процесс завершится сертификацией наших вакцин — в рамках ВОЗ и ЕМА — соответствующими агентствами Евросоюза», — сказал он.

Ранее, 7 сентября, представитель Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) Марко Кавалери сообщил, что регулятор пока не называет даты одобрения в ЕС «Спутника V» и китайской Sinovac. Он заявил, что ведомству необходима дополнительная информация по вакцинам.

17 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал на политизированность затягивания процесса регистрации российских вакцин на Западе.

«Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Он был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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