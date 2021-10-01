Иммунолог назвал самый опасный штамм коронавируса в России

Штамм коронавируса «дельта», впервые обнаруженный в Индии, появился в России в середине лета и зарекомендовал самым опасным среди остальных штаммов. Об этом в беседе с Радио Sputnik рассказал гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

«Заразность штамма «Дельта» очень высокая. В сравнении с уханьским штаммом есть огромный скачок заразности. Думаю, что на довольно длительный срок в России будут доминировать именно «потомки» линии коронавируса «Дельта». Естественно, возможно образование новой линии, но это тоже будут потомки линии «Дельта». Пока я не вижу, кто может выиграть у них в эволюционной гонке», — отметил эксперт.

Специалист добавил, что опасаться россиянам новых штаммов из других стран едва ли стоит.

«Самая последняя линия коронавируса, которая обратила на себя внимание, — это штамм «Мю». Это колумбийский штамм, который уже попал в США и распространился по Южной Америке. Думаю, что для России он не представляет большой опасности, поскольку победить в эволюционной схватке штамм «Дельта» ему будет крайне тяжело. Никаких явных преимуществ у него нет», — цитирует Sputnik Крючкова 1 октября.

Иммунолог считает, что мутация штамма «Дельта» происходит довольно быстро, а значит, скоро его может вытеснить более опасный штамм.

30 сентября на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 97% случаев заражения в сентябре произошли именно штаммом «Дельта». Более того, подчеркнула Попова, в 158 странах мира этот штамм превалирует над другими.

«Этот штамм стал полностью доминирующим, но при этом внутри страны мы видим определенное сегментирование. Это значит, что он начинает изменяться. Только плотный контроль и надзор за его изменчивостью позволяют нам своевременно реагировать и предпринимать должные меры», — подытожила она.

24 сентября директор центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург отметил эффективность вакцины «Спутник V» в борьбе с «Дельтой» в 83–84%.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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