Процедура отставки спикера Верховной рады начнется 4 октября

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» 4 октября начнет отзыв спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова с занимаемой должности. Об этом 2 октября сообщила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук.

«Путем голосования депутатами фракции принято решение с понедельника начать процедуру отзыва председателя Верховной рады Украины от занимаемой должности», — написала пресс-секретарь «Слуги народа» в своем Telegram-канале.

Ранее в субботу Зеленский прокомментировал инициативу по сбору подписей за отставку председателя рады, отметив, что имеются вопросы к его работе и разногласиям по закону об олигархах и санкционной политике. Оценивая работу спикера, украинский лидер подчеркнул, что его позиция должна совпадать с позицией фракции.

О начале сбора подписей за отставку спикера рады ранее сообщили в пресс-службе партии «Слуга народа». Позднее депутат фракции Алексей Устенко сообщил, что для рассмотрения этого вопроса в раде уже собрано 150 необходимых подписей.

30 сентября Разумков сообщил, что фракция «Слуга народа» инициировала процедуру сбора подписей за его отставку, предположив, что эту идею поддерживают не все члены фракции правящей партии. Позже пресс-секретарь Зеленского заявил, что президент не имеет отношения к этой инициативе.

На наличие разногласий между спикером рады и президентской партией «Слуга народа» на минувшей неделе указал советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он пояснил, что камнем преткновения стало несогласие Разумкова с введением санкций против граждан Украины, в том числе главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, а также с применением санкций в отношении оппозиционных каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK.

Ранее отмечалось. что в кресле председателя Верховной рады президентская фракция предпочла бы видеть Руслана Стефанчука, который сейчас занимает пост первого вице-спикера парламента.