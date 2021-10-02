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Зеленский прокомментировал инициативу отставки спикера рады

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал инициативу по сбору подписей за отставку спикера рады Дмитрия Разумкова, отметив, что имеются вопросы к его работе и разногласиям по закону об олигархах и санкционной политике.

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«Вопрос, который вы подняли относительно спикера правительства, — это вопрос не про личности, поэтому я и сказал, что не надо выносить в публичную плоскость. Это вопрос к результатам. У всех есть задание — достичь того или другого результата. Я считаю в целом, что это вопрос внутрифракционный, большая ошибка, я считаю, с его стороны выносить этот вопрос в публичную плоскость, хотя это не секрет», — заявил он 2 октября во время общения с журналистами в Трускавце Львовской области на выездном заседании фракции «Слуга народа».

Оценивая работу спикера, Зеленский подчеркнул, что его позиция должна совпадать с позицией фракции.

«Если тот или иной человек не поддерживает закон о борьбе с олигархами или санкционную политику в отношении, например, [главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора] Медведчука, то, я считаю, у этих людей другие политические взгляды. Если мы боремся с олигархами — подпишите закон. Всё очень просто. Если не подписываете — ищите другую команду», — заключил он.

О начале сбора подписей за отставку спикера рады ранее сообщили в пресс-службе партии «Слуга народа». Позднее депутат фракции Алексей Устенко сообщил, что для рассмотрения этого вопроса в раде уже собрано 150 необходимых подписей.

30 сентября Разумков сообщил, что фракция «Слуга народа» инициировала процедуру сбора подписей за его отставку, предположив, что эту идею поддерживают не все члены фракции правящей партии. Позже пресс-секретарь Зеленского заявил, что президент не имеет отношения к этой инициативе.

О наличии разногласий между спикером рады и президентской партией «Слуга народа» на минувшей неделе рассказал советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он пояснил, что камнем преткновения стало несогласие Разумкова с введением санкций против граждан Украины, в том числе Медведчука, а также с применением санкций в отношении оппозиционных каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Подоляк напомнил и о звучавшей со стороны спикера рады критике предложенного Зеленским закона о противодействии влиянию олигархов.

По мнению главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, отстранение Разумкова от должности спикера закономерно, поскольку его позиции больше не совпадают с позициями фракции.

В кресле председателя Верховной рады президентская фракция предпочла бы видеть Руслана Стефанчука, который сейчас занимает пост первого вице-спикера парламента.

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