СЖР призвал освободить задержанного в Минске журналиста Можейко

Задержанный в Минске журналист «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадий Можейко должен быть освобожден, так как ему не было предъявлено обвинение в террористической или другой преступной деятельности. Об этом заявил секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир.

По его словам, подтвердилась информация о задержании журналиста, а также о его местоположении в Минске. При этом Можейко до сих пор не выходил на связь с родственниками и коллегами.

«Насколько мы знаем, ему не предъявлялись обвинения, связанные с террористической деятельностью, с преступной какой-то деятельностью, из чего мы можем предполагать, что он задержан по причине своей профессиональной деятельности, по причине материалов, которые он готовил для своего издания, то есть по факту за то, что он является журналистом и выполняет свои журналистские обязанности», — рассказал Шафир ТАСС.

Он указал на то, что «сам факт работы журналиста не является преступлением и не может служить причиной для его задержания».

«Поэтому мы настаиваем на том, и сейчас будем связываться с коллегами и в Белоруссии, и с рядом других коллег, чтобы полная информация о том, где находится наш журналист, была обнародована. Чтобы было обнародовано, что именно ему инкриминируется. И естественно, если это связано с его профессиональной деятельностью, чтобы он был немедленно освобожден», — добавил секретарь СЖР.

В этот же день главный редактор КП Владимир Сунгоркин сообщил, что Геннадий Можейко находится в изоляторе на Окрестина в Минске, в его жилище были проведены обыски. При этом, по данным незарегистрированного властями Белоруссии правозащитного центра «Весна», Можейко задержали в Москве.

29 сентября пользователи интернета в стране столкнулись с тем, что сайт «Комсомольской правды в Беларуси» не открывается. Как объяснили в мининформе республики, решение об ограничении доступа к сайту издания связано с тем, что на интернет-ресурсе «размещена публикация, в которой содержатся сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности».

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин предполагает, что доступ к белорусскому сайту был заблокирован из-за опубликованных воспоминаний одноклассницы Андрея Зельцера, который во вторник застрелил сотрудника КГБ.

28 сентября стало известно, что в Минске при проведении антитеррористической операции погиб сотрудник КГБ. Отмечалось, что в ходе проведения специальных мероприятий по отработке адресов лиц, причастных к террористической деятельности, один из подозреваемых открыл из ружья огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Один из оперативников получил смертельное ранение. Ответным огнем стрелявший был убит.

По предварительным данным, застреливший сотрудника КГБ во время антитеррористической операции в Минске был программистом IT-компании EPAM Systems. Он жил в квартире, в которой произошла перестрелка, вместе с женой и маленьким сыном. Супруга программиста, которая снимала происходящее из квартиры, в настоящий момент задержана.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 139 УК Белоруссии («Убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности»).

В Генпрокуратуре республики подчеркнули 29 сентября, что сотрудники КГБ, применившие в Минске оружие и обезвредившие стрелявшего мужчину, действовали в соответствии с законом.