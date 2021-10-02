Прямой эфир
Мир
Талибы направят батальон смертников к границе с Таджикистаном
Мир
Зеленскому пообещали выпустить украинскую вакцину от COVID-19 в 2022 году
Спорт
«Крылья Советов» обыграли «Динамо» в матче РПЛ
Мир
Самолет ВВС США три часа летал около российских баз в Сирии
Общество
Атмосферное давление побило 46-летний рекорд в Москве
Мир
Экзитпол показал лидерство «Грузинской мечты» на выборах в парламент
Мир
Эксперт предрек одобрение «Спутника V» ВОЗ в течение двух месяцев
Мир
Британцы раскритиковали реакцию Европы на рост цен на газ
Мир
США зимой разместят в Европе эскадрилью из 27 истребителей F-35A

СЖР призвал освободить задержанного в Минске журналиста Можейко

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Задержанный в Минске журналист «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадий Можейко должен быть освобожден, так как ему не было предъявлено обвинение в террористической или другой преступной деятельности. Об этом заявил секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир.

Странное вмешательство: СМИ заплатят 3,5 млн за нарушение дня тишины
В Госдуме разработали поправки о крупных штрафах к иностранным медиа

По его словам, подтвердилась информация о задержании журналиста, а также о его местоположении в Минске. При этом Можейко до сих пор не выходил на связь с родственниками и коллегами.

«Насколько мы знаем, ему не предъявлялись обвинения, связанные с террористической деятельностью, с преступной какой-то деятельностью, из чего мы можем предполагать, что он задержан по причине своей профессиональной деятельности, по причине материалов, которые он готовил для своего издания, то есть по факту за то, что он является журналистом и выполняет свои журналистские обязанности», — рассказал Шафир ТАСС.

Он указал на то, что «сам факт работы журналиста не является преступлением и не может служить причиной для его задержания».

«Поэтому мы настаиваем на том, и сейчас будем связываться с коллегами и в Белоруссии, и с рядом других коллег, чтобы полная информация о том, где находится наш журналист, была обнародована. Чтобы было обнародовано, что именно ему инкриминируется. И естественно, если это связано с его профессиональной деятельностью, чтобы он был немедленно освобожден», — добавил секретарь СЖР.

В этот же день главный редактор КП Владимир Сунгоркин сообщил, что Геннадий Можейко находится в изоляторе на Окрестина в Минске, в его жилище были проведены обыски. При этом, по данным незарегистрированного властями Белоруссии правозащитного центра «Весна», Можейко задержали в Москве.

29 сентября пользователи интернета в стране столкнулись с тем, что сайт «Комсомольской правды в Беларуси» не открывается. Как объяснили в мининформе республики, решение об ограничении доступа к сайту издания связано с тем, что на интернет-ресурсе «размещена публикация, в которой содержатся сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности».

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин предполагает, что доступ к белорусскому сайту был заблокирован из-за опубликованных воспоминаний одноклассницы Андрея Зельцера, который во вторник застрелил сотрудника КГБ.

28 сентября стало известно, что в Минске при проведении антитеррористической операции погиб сотрудник КГБ. Отмечалось, что в ходе проведения специальных мероприятий по отработке адресов лиц, причастных к террористической деятельности, один из подозреваемых открыл из ружья огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Один из оперативников получил смертельное ранение. Ответным огнем стрелявший был убит.

По предварительным данным, застреливший сотрудника КГБ во время антитеррористической операции в Минске был программистом IT-компании EPAM Systems. Он жил в квартире, в которой произошла перестрелка, вместе с женой и маленьким сыном. Супруга программиста, которая снимала происходящее из квартиры, в настоящий момент задержана.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 139 УК Белоруссии («Убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности»).

В Генпрокуратуре республики подчеркнули 29 сентября, что сотрудники КГБ, применившие в Минске оружие и обезвредившие стрелявшего мужчину, действовали в соответствии с законом.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021