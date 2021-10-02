Главред КП рассказал о местонахождении журналиста Можейко

Журналист «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадий Можейко находится в изоляторе на Окрестина в Минске, в его жилище были проведены обыски. Об этом сообщил главный редактор КП Владимир Сунгоркин.

«Обыск был большой довольно, семь следователей у него были. Он сейчас в изоляторе на Окрестина именитом их, минском», — заявил главред «РИА Новости» 2 октября.

В этот же день Сунгоркин подтвердил пропажу журналиста Можейко, отметив, что точной информации о его якобы задержании нет. По данным незарегистрированного властями Белоруссии правозащитного центра «Весна», Можейко задержали в Москве.

29 сентября пользователи интернета в стране столкнулись с тем, что сайт «Комсомольской правды в Беларуси» не открывается. Как объяснили в мининформе республики, решение об ограничении доступа к сайту издания связано с тем, что на интернет-ресурсе «размещена публикация, в которой содержатся сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности».

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин предполагает, что доступ к белорусскому сайту был заблокирован из-за опубликованных воспоминаний одноклассницы Андрея Зельцера, который во вторник застрелил сотрудника КГБ.

28 сентября стало известно, что в Минске при проведении антитеррористической операции погиб сотрудник КГБ. Отмечалось, что в ходе проведения специальных мероприятий по отработке адресов лиц, причастных к террористической деятельности, один из подозреваемых открыл из ружья огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Один из оперативников получил смертельное ранение. Ответным огнем стрелявший был убит.

По предварительным данным, застреливший сотрудника КГБ во время антитеррористической операции в Минске был программистом IT-компании EPAM Systems. Он жил в квартире, в которой произошла перестрелка, вместе с женой и маленьким сыном. Супруга программиста, которая снимала происходящее из квартиры, в настоящий момент задержана.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 139 УК Белоруссии («Убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности»).

В Генпрокуратуре республики подчеркнули 29 сентября, что сотрудники КГБ, применившие в Минске оружие и обезвредившие стрелявшего мужчину, действовали в соответствии с законом.