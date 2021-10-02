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Главред КП заявил о пропаже журналиста Можейко

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Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин подтвердил пропажу журналиста «КП в Беларуси» Геннадия Можейко, отметив, что точной информации о его якобы задержании нет.

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По информации незарегистрированного властями Белоруссии правозащитного центра «Весна», Можейко якобы задержали в Москве. Комментариев от правоохранительных органов в связи с этим заявлением на данный момент нет.

«У нас пока нет точной информации и вообще никакой информации, кроме той, что и у вас и Telegram-каналов. Мы не можем парня этого нашего найти — Можейко. Он жил без семьи, один жил, и у нас нет сейчас связи с родителями. Мы не можем до родителей дозвониться тоже. Родители не отвечают, он не отвечает нам со вчерашнего дня, с 16:00. То, что он куда-то пропал — подтверждаем, но куда… Пока больше не можем ничего сказать», — цитирует главреда «Комсомольской правды» «РИА Новости».

«Правозащитникам «Весны» сообщили о задержании журналиста «Комсомольской правды» Геннадия Можейко. Предварительно, он был задержан в Москве 1 октября», — говорится в сообщении правозащитников в Telegram-канале центра. Источник информации при этом не указывается.

29 сентября пользователи интернета в стране столкнулись с тем, что сайт «Комсомольской правды в Беларуси» не открывается. Как объяснили в мининформе республики, решение об ограничении доступа к сайту издания связано с тем, что на интернет-ресурсе «размещена публикация, в которой содержатся сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности».

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин предполагает, что доступ к белорусскому сайту был заблокирован из-за опубликованных воспоминаний одноклассницы Андрея Зельцера, который во вторник застрелил сотрудника КГБ.

28 сентября стало известно, что в Минске при проведении антитеррористической операции погиб сотрудник КГБ. Отмечалось, что в ходе проведения специальных мероприятий по отработке адресов лиц, причастных к террористической деятельности, один из подозреваемых открыл из ружья огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Один из оперативников получил смертельное ранение. Ответным огнем стрелявший был убит.

По предварительным данным, застреливший сотрудника КГБ во время антитеррористической операции в Минске был программистом IT-компании EPAM Systems. Он жил в квартире, в которой произошла перестрелка, вместе с женой и маленьким сыном. Супруга программиста, которая снимала происходящее из квартиры, в настоящий момент задержана.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 139 УК Белоруссии («Убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности»).

В Генпрокуратуре республики подчеркнули 29 сентября, что сотрудники КГБ, применившие в Минске оружие и обезвредившие стрелявшего мужчину, действовали в соответствии с законом.

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