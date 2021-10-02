В ГИБДД рассказали о 257 штрафах у владельца сгоревшего в Москве спорткара

У владельца сгоревшего после ДТП в Москве спорткара Audi R8 более 250 штрафов. Об этом в субботу, 2 октября, заявили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

«По имеющейся у Госавтоинспекции информации, за 2020–2021 годы за транспортным средством Audi R8 числится 257 нарушений правил дорожного движения, 242 оплачены», — говорится в сообщении.

Авария произошла на западе Москвы 2 октября на улице Нижние Мневники — спорткар Audi R8 протаранил ограждение, после чего загорелся.

В результате ДТП водитель скончался. По данным РЕН ТВ, автомобиль принадлежит Роману Марнову — известному предпринимателю в сфере недвижимости.

Камеры видеонаблюдения засняли момент ДТП. На кадрах видно, как автомобиль едет на высокой скорости, а затем влетает в ограждение. После удара спорткар разлетелся на несколько частей, а остатки машины загорелись.