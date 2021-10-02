Момент ДТП с элитным спорткаром в Москве попал на видео

Камеры видеонаблюдения засняли момент ДТП с элитным спорткаром в Москве.

На кадрах видно, как автомобиль едет на высокой скорости, а затем влетает в ограждение. После удара спорткар разлетелся на несколько частей, а остатки машины загорелись.

Авария произошла на западе Москвы 2 октября на улице Нижние Мневники — спорткар Audi R8 протаранил ограждение, после чего загорелся.

В результате ДТП водитель скончался. По данным РЕН ТВ, автомобиль принадлежит Роману Марнову — известному предпринимателю в сфере недвижимости.