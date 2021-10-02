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Лукашенко заявил о нежелании мстить Евросоюзу

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что не собирается мстить Евросоюзу (ЕС) за санкции. Его ответ на вопрос корреспондента телеканала CNN опубликовало 1 октября издание «СБ. Беларусь сегодня».

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«Вы можете это чем-нибудь доказать, что я решил отомстить Европейскому союзу? <...> Мстить могут только слабые люди. Простите за нескромность, я себя слабаком не считаю. И не считаю необходимым мстить Европейскому союзу», — отметил Лукашенко.

Президент подчеркнул, что сейчас Белоруссия не нуждается в ЕС и США, так как она готова продавать свое производство России, Китаю, Ирану, Турции, Индии и Пакистану.

«У нас нормальные с ними отношения. Мы обходимся без вас. Без вас и без Америки. Обойдемся и в будущем», — заключил лидер республики.

Летом Литва, Польша и Латвия столкнулись с нелегальной миграцией из Белоруссии. В Литве в июле объявили экстремальную ситуацию, начали устанавливать стену. Латвия и Польша также сообщили о строительстве забора на границе. Польша при этом обвинила Белоруссию в насильном выдворении беженцев из страны с помощью наркотических веществ. Польские власти видят прямую связь между миграционным кризисом и санкциями против Белоруссии.

«Это безумство. Всё, что делает ваше польское правительство, — это безумство. Вы говорите, что мы кормим людей наркотиками? Факты на стол! Будут такие факты, я буду нести ответственность», — заявил Лукашенко в беседе с CNN.

Санкции ЕС ввел после инцидента с лайнером авиакомпании Ryanair, пилоты которого посадили судно 23 мая в Минске после ложного сообщения о минировании. После посадки произошло задержание бывшего главреда признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

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