Тиньков урегулировал спор с властями США на $506 млн

Российский бизнесмен Олег Тиньков намерен урегулировать претензии налоговой США, выплатив штраф в $506 млн. На выплату могут быть направлены дивиденды и деньги от продажи части бумаг в 2020 году. Об этом стало известно 1 октября в ходе слушаний в Окружном суде Северной Калифорнии.

В ходе слушаний были раскрыты условия мирного соглашения между основателем группы TCS Тиньковым и министерством юстиции США.

Представитель обвинения в ходе слушаний назвала сумму штрафа, которая сложилась из налоговых потерь США от действий бизнесмена в 2013 году, а также штрафов, процентов и других дополнительных обязательств.

«Олег имеет достаточно средств, чтобы целиком выплатить штраф сейчас без необходимости продавать свои акции TCS», — заявил представитель бизнесмена РБК.

В ходе слушаний Тиньков признал вину по одному из пунктов обвинения. Решение об утверждении соглашения назначено на 29 октября.

Судья во время процесса уточнил у бизнесмена, понимает ли он последствия сделки и было ли у него достаточно времени, чтобы ознакомиться с документами.

Обвинение также сообщило Тинькову, что если он будет признан виновным в тяжком преступлении в США, то при получении гражданства страны может быть лишен части гражданских прав.

18 сентября сообщалось, что основатель TCS Group (головная компания банка «Тинькофф») достиг соглашения с минюстом США об урегулировании предъявленных ему налоговых претензий.

О том, что американская налоговая служба инициировала судебные слушания в адрес Тинькова, стало известно в феврале прошлого года.

В компании уточняли, что Тиньков примет участие в слушаниях как частное лицо, и ситуация не затрагивает деятельность компаний, входящих в группу. При этом указывалось, что Тиньков с 2013 года не является гражданином США.