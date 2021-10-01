Прямой эфир
Общество
Путин наградил посмертно трех российских медиков за борьбу с COVID-19
Мир
Саакашвили объявил голодовку после задержания в Грузии
Мир
Посольство России в Черногории прокомментировало задержание Исмаилова
Экономика
Тиньков урегулировал спор с властями США на $506 млн
Общество
Самый сильный человек России умер от последствий коронавируса
Мир
Захарова оценила обеспокоенность Зеленского задержанием Саакашвили
Мир
Чешский дипломат призвал ЕС объявить газовую войну России
Наука
Ученые рассказали о блокирующем ВИЧ и другие вирусы белке
Происшествия
В аэропорту Астрахани самолет зацепил крылом бензовоз

Тиньков урегулировал спор с властями США на $506 млн

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский бизнесмен Олег Тиньков намерен урегулировать претензии налоговой США, выплатив штраф в $506 млн. На выплату могут быть направлены дивиденды и деньги от продажи части бумаг в 2020 году. Об этом стало известно 1 октября в ходе слушаний в Окружном суде Северной Калифорнии.

Ушли на обгон: как «Тинькофф» довел рентабельность капитала до 45%
Какие направления бизнеса группы поддерживают опережающий рост этого показателя

В ходе слушаний были раскрыты условия мирного соглашения между основателем группы TCS Тиньковым и министерством юстиции США.

Представитель обвинения в ходе слушаний назвала сумму штрафа, которая сложилась из налоговых потерь США от действий бизнесмена в 2013 году, а также штрафов, процентов и других дополнительных обязательств.

«Олег имеет достаточно средств, чтобы целиком выплатить штраф сейчас без необходимости продавать свои акции TCS», — заявил представитель бизнесмена РБК.

В ходе слушаний Тиньков признал вину по одному из пунктов обвинения. Решение об утверждении соглашения назначено на 29 октября.

Судья во время процесса уточнил у бизнесмена, понимает ли он последствия сделки и было ли у него достаточно времени, чтобы ознакомиться с документами.

Обвинение также сообщило Тинькову, что если он будет признан виновным в тяжком преступлении в США, то при получении гражданства страны может быть лишен части гражданских прав.

18 сентября сообщалось, что основатель TCS Group (головная компания банка «Тинькофф») достиг соглашения с минюстом США об урегулировании предъявленных ему налоговых претензий.

О том, что американская налоговая служба инициировала судебные слушания в адрес Тинькова, стало известно в феврале прошлого года.

В компании уточняли, что Тиньков примет участие в слушаниях как частное лицо, и ситуация не затрагивает деятельность компаний, входящих в группу. При этом указывалось, что Тиньков с 2013 года не является гражданином США.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021