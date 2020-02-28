Налоговая служба США инициировала слушания против Олега Тинькова

Налоговая служба США инициировала судебные слушания в отношении российского бизнесмена, основателя и акционера «Тинькофф Банка» Олега Тинькова. Об этом говорится в раскрытии информации TCS Group Holding Plc (головной компании банка).

Дело касается налоговых споров, говорится в сообщении. Детали не уточняются. В сообщении приводятся слова Тинькова о том, что он ожидает скорейшего разрешения ситуации. В компании уточнили, что россиянин примет участие в слушаниях как частное лицо, и ситуация не затрагивает деятельность компаний, входящих в группу.

В заявлении уточняется, что Тиньков до 2013 года был гражданином США.

Слушания назначены на период с февраля по апрель 2020 года.

Представитель «Тинькофф Банка» сообщил, что компания озвучила сведения об участии Олега Тинькова в судебных слушаниях, инициированных Налоговой службой, «для прозрачного соблюдения всех юридических норм».