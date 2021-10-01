В России создали программу для принятия решений о госпитализации пациентов с COVID-19

Ученые Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра Российской академии наук (СПб ФИЦ РАН) предложили компьютерную модель, способную помогать принять решения о госпитализации пациентов с COVID-19. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщили в РАН.

«В период роста заболеваемости коронавирусом необходимо оперативно решать проблему большого наплыва пациентов. Мы предложили компьютерную модель, которая осуществляет поддержку диспетчерского центра скорой помощи при экстренной госпитализации большого количества заболевших в условиях пандемии», — рассказал один из создателей модели Николай Тесля.

Он отметил, что модель учитывает множество факторов, в их числе — сообщения о симптомах заболевания, количество доступных госпиталей и степень их загруженности, возраст пациента, скорость обследования и приема, удаленность места жительства от госпиталя.

По словам исследователей, данная модель поможет диспетчеру принять решение, которое максимально эффективно согласовывает действия всех участников процесса госпитализации. Отмечается, что модель может просчитывать около 6 млн решений менее чем за 10 минут, выбирая из них те, которые обеспечивают наиболее быструю транспортировку и прием больного.

«Исследования этих процессов в других странах показали, что повальная госпитализация всех, у кого появляются хоть какие-то симптомы, приводит к ненужной переполненности госпиталей. Людей просто негде размещать, при этом смертность от коронавируса увеличивается. Поэтому вопрос о том, как распределить заболевших с учетом ограниченности ресурсов, является ключевым для системы здравоохранения в условиях пандемии», — объяснил Тесля.

Ранее, 30 сентября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал ситуацию с коронавирусом в России напряженной. Он отметил, что за последние две недели количество госпитализированных выросло на 25%.

Как добавил глава Минздрава Михаил Мурашко, сегодня под наблюдением медицинских работников находится 900 тыс. человек и темпы прироста случаев коронавируса за последнюю неделю достаточно высоки.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на необходимость регионам страны реагировать на ситуацию с распространением коронавируса. Он также отметил, что текущий уровень вакцинации является недостаточным.

19 июля в Роспотребнадзоре сообщили о ведении работ по созданию биочипа, предназначенного для тестирования на актуальные возбудители внебольничных пневмоний, в том числе на вирус SARS-CoV-2.

Работы над созданием биочипа для индикации коронавирусной инфекции ведутся также и в Инжиниринговом центре микротехнологии и диагностики Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ». Там проходят исследования и разработка инновационной системы экспресс-диагностики и лечения COVID-19 с помощью пептидов, пространственно комплементарных (подходящих как замок и ключ) шипу.

В случае успешного прохождения всех испытаний это будет первая в России тест-система, которая выявляет патоген всего за 10 минут.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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