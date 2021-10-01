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Пушков объяснил пассивность западных стран в вопросе поставки газа в обход Украины

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Сенатор от Пермского края Алексей Пушков объяснил, чем мотивировано принятие решения о начале поставок в Венгрию российского газа в обход Украины. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале в пятницу, 1 октября.

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«В современном мире некрупная региональная тема не может долго быть в центре внимания. От Украины устали», — заявил сенатор.

По его мнению, западные страны сконцентрированы на решении других вопросов.

«Для США куда важнее противостояние с Китаем. Для Европы — собственные проблемы плюс беженцы и COVID. Для Турции — Ближний и Средний Восток», — пояснил сенатор.

Пушков добавил, что президент Украины Владимир Зеленский не может повлиять на прекращение поставок газа в Европу через территорию республики. Поддержка западных стран «превратилась в политический ритуал». По мнению сенатора, «не только газ, но и европейская политика начинает идти «в обход Украины».

С 1 октября «Газпром» начал поставки природного газа через «Балканский поток» (продолжение «Турецкого потока») для венгерской компании MVM CEEnergy Ltd, с которой 27 сентября российская компания подписала два контракта. Соглашение предусматривает транспортировку 4,5 млрд кубометров газа каждый год. Договоренность будет действовать в течение 15 лет.

Соглашение вызвало резкую реакцию в Киеве. Украинские власти заявили о намерении обратиться в Европейскую комиссию (ЕК) для определения соответствия венгерско-российского договора европейскому законодательству в области энергетики. ЕК, в свою очередь, отметила, что власти Венгрии должны оценить контракт на безопасность энергоснабжения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что новое газовое соглашение не нарушает нормы международной торговли. Он сомневается, что какая-либо страна, в том числе Украина, вправе вмешиваться в этот аспект российско-венгерских отношений.

Председатель комитета Национального собрания Венгрии, член правящей партии «Фидес» Жолт Немет заявил «Известиям», что претензии Киева в Венгрии расценивают как нарушение суверенитета.

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