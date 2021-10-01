Эксперты определили отрасли с наибольшим ростом зарплат за 10 лет

Эксперты университета им. Г.В. Плеханова на основании данных Росстата составили топ-5 отраслей-лидеров по темпам роста оплаты труда за последние 10 лет. Больше всего — на 283,6% — увеличился заработок в секторах, которые связаны с производством еды (сельское, рыбное, лесное хозяйства).

Как пояснили эксперты «Плешки», свой вклад снесли и санкции, существенно повысившие спрос на отечественную продукцию, а введенные меры господдержки для стимулирования производства отдельных видов сельхозпродукции укрепили потенциал отрасли. На втором месте рэнкинга — здравоохранение и социальные услуги (рост на 277,1%).

Толчком для роста зарплат в этой сфере стал майский указ президента 2012 года, который поставил перед правительством задачу повышения к 2018 году средней оплаты труда врачей до 200% от средней зарплаты в соответствующем регионе. Кроме того, медикам помогли региональные программы поддержки и развития здравоохранения, а также нацпроект «Здравоохранение». По словам доцента кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольги Лебединской, отдельный вклад в увеличение доходов медиков внесла пандемия, когда государство ввело дополнительные выплаты.

Еще одним бенефициаром майского указа 2012 года стали и работники сферы образования. Этот сектор занял третье место в топе отраслей по темпам роста зарплат (на 266%). Помимо уже упомянутой причины на увеличение доходов преподавателей оказали влияние стимулирующие выплаты, индексация зарплаты, а также нацпроект «Образование».

Замыкают топ-5 секторов с максимальными темпами увеличения доходов металлургическое производство (на 257,3%) и химическое производство (на 242,6%).

По данным Росстата с 2011 по 2021 год (январь–июнь), среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в стране выросла в 2,3 раза и достигла почти 58,8 тыс. рублей.

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